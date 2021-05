VP-Generalsekretär Melchior: „Um die Volkspartei und Sebastian Kurz zu stürzen, ist der FPÖ jedes Mittel recht“

FPÖ steht laut Kickl für Links-Koalition bereit

Wien (OTS) - „Um die Volkspartei und insbesondere unseren erfolgreichen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu stürzen, ist der FPÖ mittlerweile jedes Mittel recht. Keinen anderen Schluss lassen die Wortmeldungen von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl zu, der blind vor Hass auf Sebastian Kurz und aufgrund seiner persönlichen Gekränktheit seit seiner Entlassung als Innenminister sogar zu einem Bündnis mit einer Links-Koalition bereitsteht. Als alter FPÖ-Knittelfelder ist es Kickl gewohnt, Staat- und parteipolitisch immer auf der destruktiven Seite zu stehen. Mit dem blauen Geständnis, eine Links-Koalition ermöglichen zu wollen, machen sich die Freiheitlichen zum Handlanger linker Träumereien“, erklärt der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.

„Wir erleben in der heimischen Innenpolitik zurzeit das Paradoxon, dass sich die linken Parteien und die FPÖ immer deutlicher einander annähern, da sie vor allem ihre Abneigung gegen die Volkspartei eint. Anstatt konstruktiv für die Menschen im Land zu arbeiten und damit ihrer Verantwortung in Krisenzeiten nachzukommen, konzentriert sich die FPÖ mit voller Kraft auf ihre einzige inhaltliche Forderung, nämlich ‚Kurz muss weg‘. Um dieses Ziel zu erreichen, schreckt Kickl mitsamt seinen Verbündeten offenbar auch nicht vor der Idee zurück, eine linke Koalition zu stützen“, so Melchior abschließend.

