FPÖ – Schmiedlechner für sofortige Umsetzung einer lückenlosen verpflichtenden Herkunftskennzeichnung für alle Lebensmittel

„Wo Österreich draufsteht, muss auch Österreich drinnen sein“ - diese Devise sollte auch für die ÖVP-Landwirtschaftsministerin gelten!

Wien (OTS) - „Nicht erst in einzelnen Schritten, sondern ÖVP-Landwirtschaftsministerin Köstinger muss sofort eine lückenlose verpflichtende Herkunftskennzeichnung für alle Lebensmittel umsetzen. Schon wieder bremst hier Köstinger in dieser Frage und kündigt nur an. Eine derartige Vorgangsweise ist aber typisch für die ÖVP, die wieder nur ‚eine halbe Lösung präsentiert‘“, kritisierte heute FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner die Aussage von der ÖVP-Landwirtschaftsministerin im Ö1-Morgenjournal.

„Eine lückenlose Herkunftskennzeichnung für alle Lebensmittel ist nämlich auch in Österreich schon längst überfällig. Wir kämpfen seit Jahren für eine Herkunftskennzeichnung. Die Konsumenten, aber auch die Landwirtschaft müssen vor jeglichen Tricksereien geschützt werden. ‚Wo Österreich draufsteht, muss auch Österreich drinnen sein‘ - diese Devise sollte eigentlich auch für die ÖVP-Landwirtschaftsministerin gelten“, betonte Schmiedlechner.

