Summer Science 2021: Wir sind Kinder- und Jugend-Uni!

Science Pool wird zur Kinder- und Jugend-Uni

Wien/Niederösterreich/Burgenland (OTS) - Hochqualitative Sommer-Betreuung UND dabei niedrige Kosten für Eltern? Das geht - bei der Summer Science im Science Pool! Denn als Kinder- und Jugend-Uni bietet Science Pool diesen Sommer für Kinder von 6 bis 14 Jahren Wissenschaftskurse zu brandaktuellen Themen, inklusive Workshops der MedUni und der Johann Sebastian Bach Musikschule.

Die Kosten für eine Woche forschen und experimentieren rund um die Bereiche „Umwelt“ und „Mission to Mars“, inkl. Betreuung für berufstätige Eltern, betragen € 70,-. Für sozial bedürftige Familien kann der Kostenbeitrag noch weiter gesenkt werden!

Geforscht wird in den Räumen des Science Pools und des Museums der Nerdigkeiten in der Hauffgasse 4 und 4 A, 1110 Wien. Die Summer Science-Kinder- und Jugend-Uni findet jede Woche in den Sommerferien 2021 (KW 27 bis 35) statt. Im Preis inkludiert sind eine gesunde Jause am Vor- und Nachmittag plus Mittagessen, Materialkosten und Betreuung. Unser Tagesablauf beinhaltet Betreuung von 8 bis 9 Uhr und 16 bis 17 Uhr, Experimente und Workshops zwischen 9 und 16 Uhr, nach dem Mittagessen mindestens eine Stunde Bewegung und Freizeit in nahegelegenen Parks, mittwochs oder donnerstags wissenschaftlicher Exkurs extern.

Buchungen für die Summer Science-Kinder- und Jugend-Uni des Science Pools unter office @ sciencepool.org

