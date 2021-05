Esaote präsentiert MyLab(TM)X75, ein Ultraschallsystem mit modernster Technologie, das die Ultraschallbildgebung erleichtert und Produktivität und Komfort erhöht

Genua, Italien (ots/PRNewswire) - Esaote, das führende italienische Unternehmen im biomedizinischen Bereich, das sich auf Ultraschall, dedizierte MRT und Healthcare IT spezialisiert, präsentiert sein neues Ultraschallsystem MyLab(TM)X75.

Das MyLab(TM)X75 bietet Zugang zu spezifischen klinischen Lösungen wie der Beurteilung der Mikrovaskularisation, der Quantifizierung der Lebersteifigkeit sowie der Zero-Klick-Linksventrikelfunktionsanalyse, um stets die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten: Esaote hat es sich zur Aufgabe gemacht, extrem klare, leicht ablesbare Ultraschallbilder zu erstellen, um eine genaue Diagnose in kürzester Zeit zu ermöglichen und die Erfahrung der Benutzer in verschiedenen klinischen Anwendungen zu verbessern.

"In der Welt der bildgebenden und nicht-invasiven Diagnostik kommt der Innovation eine wichtige Rolle zu", sagt Eugenio Biglieri, COO von Esaote. "Gerade jetzt, wo Gesundheitsorganisationen unter großem Druck stehen, kann die Ultraschallbildgebung einen sehr wichtigen Beitrag leisten, da sie keine ionisierende Strahlung abgibt, agil ist und einen Point-of-Care-Ansatz verfolgt, der die Zugänglichkeit gewährleistet. Benutzerfreundlichkeit und größere Automatisierung sind wichtige Faktoren, die Benutzer von dieser Technologie überzeugen werden."

Das MyLab(TM)X75 besitzt beispiellose Tools zur Konnektivität und zum Teilen der Bilder, die das Systemmanagement in diesen herausfordernden Zeiten der Pandemie deutlich erleichtern und die Umsetzung innovativer Modelle ermöglichen.

"Bei der Entwicklung des MyLab(TM)X75 haben wir insbesondere auf die Kunden gehört und auf unsere konsolidierte Erfahrung aufgebaut", sagt Giovanni Altobelli, Global Marketing Product Manager, "dabei war die Vereinfachung der Ultraschallbildgebung unsere oberste Priorität: leicht und handlich, ergonomisch und leise, produktiv und umweltfreundlich - das neue System erfüllt perfekt die heutigen klinischen Anforderungen."

Das MyLab(TM)X75 wird am Freitag, dem 28. Mai 2021 in einem exklusiven Streaming-Event auf mehreren Plattformen vorgestellt. Die Veranstaltung, die Teil des Programms "Exploring the inside" von Esaote ist, stellt das Gerät in der Praxis vor. Prominente Gäste wie der Profi-Alpinist Hervé Barmasse und emeritierte Mediziner nehmen an der Veranstaltung teil und präsentieren Beiträge.

Esaote ist ein führendes Unternehmen im Bereich biomedizinischer Geräte, insbesondere in den Bereichen Ultraschall, dedizierte MRT und Software zur Verwaltung des Diagnoseprozesses. Das Unternehmen beschäftigt derzeit ungefähr 1.180 Mitarbeiter. Es hat seinen Hauptsitz in Genua und Florenz und betreibt eigene Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden. Esaote ist in 100 Ländern der Welt aktiv. www.esaote.com

