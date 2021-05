Der ORF trauert um Edi Finger junior

Wien (OTS) - „Edi Finger junior war Zeit seines Lebens fix mit dem heimischen Sportgeschehen verbunden und jahrzehntelang als ORF-Live-Reporter die personifizierte Sportbegeisterung der Österreicherinnen und Österreicher. Seine leidenschaftlichen Kommentare gingen wie die seines Vaters in die österreichische Sportgeschichte ein. Dafür wird er noch lange im Gedächtnis bleiben. Unser tiefes Mitgefühl gehört den Hinterbliebenen.“ So würdigt ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz das Wirken des Sportjournalisten und langjährigen ORF-Radiomoderators Edi Finger junior, der am gestrigen Donnerstag im Alter von 72 Jahren in Wien verstorben ist.

Seit den 1960er Jahren bis 2011 war Edi Finger junior mit den Schwerpunkten Fußball und Ski alpin für den ORF im Einsatz. Insbesondere war er mit Radio Wien verbunden. Aber auch auf dem „Dancing Stars“-Parkett war Finger unterwegs, als Tänzer ebenso wie als Barkeeper der „Wunder-Bar“.

