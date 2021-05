EANS-Kapitalmarktinformation: Wienerberger AG / Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß § 119 Abs. 9 BörseG

Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Transaktionsschlussmeldung zur Verwendung von 40.258 Stück eigener Aktien

Die Wienerberger AG veröffentlichte am 21. Mai 2021 den Beschluss des Vorstands (unter Stimmenthaltung von Dr. Heimo Scheuch), eigene Aktien zu verwenden, und zwar zur Lieferung an Dr. Heimo Scheuch im Rahmen des anwendbaren Aktienvergütungssystems ohne Zahlung einer Gegenleistung. Die entsprechende Absicht und den Bericht hatte die Wienerberger AG am 5. Mai 2021 veröffentlicht.

Die Wienerberger AG teilt mit, dass die Verwendung der 40.258 Stück eigener Aktien der Wienerberger AG, welche rund 0,035% des Grundkapitals der Wienerberger AG darstellen, auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. Mai 2020 außerbörslich zu folgenden Parametern erfolgte:

Datum: 27. Mai 2021

Anzahl der verwendeten eigenen Aktien gesamt: 40.258 Stück eigene Aktien der Wienerberger AG (davon börslich: 0 Stück; davon außerbörslich: 40.258 Stück)

Anteil am Grundkapital: rund 0,035% des Grundkapitals

Höchster/niedrigster erzielter Gegenwert je Aktie in EUR: 0/0

Gewichteter Durchschnittspreis je verwendeter Aktie in EUR: 0

Gesamtwert je verwendeter Aktie in EUR (basierend auf dem Schlusskurs der Aktie der Wienerberger AG an der Wiener Börse am 27. Mai 2021 von EUR 31,98):

1.287.450,84

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Wienerberger AG

Wienerbergerplatz 1

A-1100 Wien

Telefon: +43 1 60 192-0

FAX: +43 1 60 192-10159

Email: office @ wienerberger.com

WWW: www.wienerberger.com

ISIN: AT0000831706, AT0000A2GLA0

Indizes: ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor @ wienerberger.com