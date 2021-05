ÖGB-Schumann zum Tag der Frauengesundheit: „Liebe Frauen, achtet auf euch und eure Gesundheit!“

Zahl der Mammografien ging im Pandemiejahr 2020 um 13 Prozent zurück

Wien (OTS) - „Die Pandemie hat Frauen nicht nur mehrfach belastet, für viele hat sie auch alle anderen gesundheitlichen Fragen in den Hintergrund gestellt. Die Frauen sind am Limit. Das Ergebnis ist, dass sie nicht nur erschöpft sind - auch ihre Gesundheitsvorsorge ist zu kurz gekommen ist.“, sagt ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenvorsitzende Korinna Schumann.



Im Vorjahr 2020 sind beispielsweise 13 Prozent weniger Frauen zur Mammografie gegangen als im Jahr 2019. Gerade bei Brustkrebs, der mit 30 Prozent zu den häufigsten Tumorarten zählt, ist die Mammografie aber ein wichtiges Instrument zur Prävention. Je früher ein Tumor erkannt wird, umso besser ist die Krankheit behandelbar.



„Am heutigen Tag der Frauengesundheit ist es mir ein besonderes Anliegen, an diese wichtigen Untersuchungen zu erinnern. Liebe Frauen, achtet auf euch und eure Gesundheit! Macht die Vorsorgeuntersuchungen – es geht um viel!”, so Schumann.



