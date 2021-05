ÖVP Frauen: Vorsorge bei Frauengesundheit kann Leben retten!

Bogner-Strauß zum Internationalen Aktionstag Frauengesundheit: Vorsorgeuntersuchungen und Gendermedizin im Fokus

Wien (OTS) - Vorsorge ist bei Frauengesundheit das Gebot der Stunde und kann Leben retten! Unser Alltag wurde durch die Pandemie auf den Kopf gestellt. Viele Vorsorgeuntersuchungen wurden nicht wahrgenommen. Das Ergebnis: Rund 40% weniger gestellte Krebsdiagnosen und Entdeckung erst in späteren Stadien. "Ich appelliere daher an alle Frauen, frühzeitig Vorsorgeuntersuchungen, u.a. gegen Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Hautkrebs und Osteoporose in Anspruch zu nehmen! Es ist mehr als ein Termin. Dieser kann Leben retten", so die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß.

Frauen und Männer sind unterschiedlich krank. Ihre Gesundheitsrisiken, ihre Krankheitsverläufe und ihr Gesundheitsverhalten unterscheiden sich signifikant. Ein bewusster Blick auf Gendermedizin als Querschnittsmaterie, die in allen medizinischen Fächern sichtbar wird, ermöglicht einen erhöhten Erkenntnisgewinn und in weiterer Folge verbesserte medizinische Angebote für Frauen. Bogner-Strauß: "Wir müssen daher Gendermedizin stärker in den Mittelpunkt rücken für eine wirkungsvolle Gesundheitsvorsorge und -versorgung!" und abschließend: "mit dem jährlichen Aktionstag Frauengesundheit können wir aktiv zu einer gesünderen Bevölkerung beitragen und stellen besonders die Bedeutung von Früherkennung, Prävention und Informationsangeboten für Frauen in den Mittelpunkt!"

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Frauen Bundesleitung

Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Tel.: +43 (1) 40126 505

frauen @ oevp.at

https://frauen.oevp.at/