#savetherave - dezentraler Aktionstag für Club Kultur

Am Samstag, den 29.05. finden verschiedene Aktionen statt, die auf Anliegen der Szene(n) aufmerksam machen.

Wien (OTS) - Verschiedene Kollektive und Gruppen treten am 29.05. in Aktion, um Missstände und Anliegen aus Club kultureller Perspektive aufzuzeigen. Neben mehreren Kundgebungen gibt es die Ausstellung RAVE im Lichtbogen 334 die am 29. eröffnet wird und bis zum 6.6. läuft. Die Ausstellung lädt Besuchende ein, sich für kurze Zeiten fallen zu lassen und zu erleben, wie sich RAVE anfühlt, anhört und aussieht.



Im Rahmen des Aktionstages werden Forderungen rund um Arbeitsbedingungen, Covid_19 Hilfen, Absicherung und Anerkennung, Sperrstunde, Kommunikation & Partizipation sowie öffentlichen Raum kommuniziert. Alle beteiligten Gruppen setzen Covid_19 Konzepte, die GGG Regelung und ein Müllkonzept um.

Klares Anliegen des Aktionstages ist die Abschaffung der Sperrstunde nicht nur zu Pandemiezeiten. Es wird der Eindruck erweckt, das Virus sei nach 22h oder 0h ansteckender, dafür gibt es keine wissenschaftliche Evidenz. Feiern wird so in den privaten Raum verdrängt statt das diese in sicheren Räumen wie Clubs, in denen Covid_19 Konzepte umgesetzt werden können, stattfinden können. Zahlreiche Modellversuche haben gezeigt, das Feiern auch in der Covid_19 Krise sicher möglich ist.



Vieles verlagert sich zudem in den öffentlichen Raum. In Zuge dessen wird Jugend und Jugendkultur verstärkt als Sündenbock dargestellt. Für die psychosoziale Gesundheit ist es wichtig, dass uns Möglichkeitsräume geschaffen werden, in denen Gemeinsames sein ohne Repression möglich ist.



Rückfragen & Kontakt:

Mehr Informationen unter: https://clubkultur.org/aktionstag-29-05-2021/

Ausstellung RAVE: https://www.facebook.com/events/228808418658108/

Rückfragen & Interviewanfragen für den 29.05. via: press @ clubkultur.org