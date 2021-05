Bozatemur/Al-Rawi/ Akcay (SPÖ): „Islam-Landkarte“ erklärt Muslime zur Zielscheibe für islamfeindliche Attacken

Wien (OTS/SPW-K) - Harsche Kritik an der von Bundesministerin Susanne Raab (ÖVP) veröffentlichten „Islam-Landkarte“ üben die SPÖ-Gemeinderätinnen Aslihan Bozatemur, Safak Akcay sowie der SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi. Die Landkarte erklärt Muslime zur Zielscheibe feindlicher Attacken und stellt alle in Österreich lebenden Muslime unter Generalverdacht.

„Ein weiterer Angriff der ÖVP auf die muslimische Glaubensgemeinschaft. Die türkise Partei spaltet unser Land, in Wien setzen wir auf das Miteinander!“, sagt SPÖ-Gemeinderätin Aslihan Bozatemur. Und weiter: „Muslime werden in eine Auslage gestellt und zur Zielscheibe von Rassismus und Islamophobie gemacht. Das ist nicht unser Verständnis von einer Dialogbereitschaft und einem Austausch auf Augenhöhe. Allein der Umstand, dass die Bundesregierung eine ‚Landkarte‘ für eine Glaubensgemeinschaft erstellt, ist diskriminierend, menschenverachtend und aufs Schärfste abzulehnen. Das vermeintliche Ziel, Muslime mehr einzubinden, wird mit einer derartigen Aktion konterkariert.“

SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi sieht in der veröffentlichten Landkarte eine potentielle Gefahr: „Hier werden sensible Daten, wie Adressen und Namen, öffentlich gemacht. Das birgt eine große Gefahr für Institutionen, Jugendvereine, Bildungseinrichtungen uvm. - angesichts der steigenden islamfeindlichen Attacken ist das mehr als unverantwortlich.“

Und weiter: „Abgesehen von dem verantwortungslosen Umgang mit diesen äußerst sensiblen Daten werden Muslime pauschal unter Generalverdacht gestellt. Diese Landkarte ist eine Einladung für alle Islamophoben. Die Aufgabe einer Bundesregierung und politischer Entscheidungsträger*innen ist es, Menschen zu schützen - hier passiert das Gegenteil.“

„Angesichts der steigenden islamfeindlichen Attacken, wie unlängst das geschändete Grab eines Muslimen auf einem Floridsdorfer Friedhof, ist diese Landkarte eine Farce für die in Österreich lebenden Menschen. Was steht als Nächstes auf dem PR-Plan der ÖVP?“, so Integrationssprecherin Safak Akcay (SPÖ) fragend. Und weiter: „Österreich vereint eine Vielfalt an Menschen mit unterschiedlicher Geschichte, Erfahrungen, Fähigkeiten und Lebensweisen. Bei uns in Wien steht der Zusammenhalt im Mittelpunkt. Daher ist diese Karte abzulehnen.“

