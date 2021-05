illy wächst weiter: ein neues illy Caffè bringt italienisches Kaffeeerlebnis nach Innsbruck

Das italienische Premium-Kaffeeunternehmen eröffnete am 25. Mai im Kaufhaus Tyrol, im Herzen von Innsbruck, ein illy Caffè. Dies ist bereits der vierte Standort in Österreich.

Wien/Innsbruck (OTS) - illycaffè, ein führendes Unternehmen für hochwertigen Kaffee, ist stolz darauf, die Eröffnung seines ersten illy Caffès außerhalb Wiens, mitten im pulsierenden Einkaufsleben der Tiroler Hauptstadt Innsbruck, im Kaufhaus Tyrol bekannt zu geben.

Italienisches Kaffeeerlebnis mit Blick auf die Berge

Das neue illy Caffè mit 150 m² Innenfläche und 80 m² Dachterrasse befindet sich im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck, direkt neben der Maria-Theresien-Straße, und bietet perfekten Kaffee und italienisches Frühstück, um das perfekte Einkaufserlebnis zu ergänzen. Bummeln Sie durch das historische Zentrum von Innsbruck. Das Konzept ist der Ausdruck der illy Identität, welche durch die typische rote illy Farbe vermittelt wird. Das gesamte illy Caffè zeichnet sich durch die Designeleganz aus und insbesondere der künstlerische Ausdruck ist Teil der DNA der Marke. Ein wesentlicher Fokus liegt auf der Welt des Kaffees mit seiner warmen und entspannten Atmosphäre, die das Ergebnis der Verwendung von hochwertigster, natürlicher Materialien im gesamten Caffè sind. Die Arbeitsplatte aus Marmor mit Grau- und Weißtönen, das Eichenholz für die Tische, die Holzstühle, das verwendete Leder, das Holz des Bodenbelages und die heimelige braune Farbe. Die große rote Theke mit der Carrara-Marmorplatte ist die Seele des Caffès, genau wie in den größten traditionellen italienischen Caffès.

Der spektakuläre Kronleuchter, direkt an der Decke des Kaufhauses Tyrol, besteht aus ungefähr 100 illy Art Collection Tassen und wurde zum ersten Mal anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der illy Art Collection hergestellt. Es symbolisiert eine Reise durch die Sammlungen berühmter zeitgenössischer Künstler und junger aufstrebender Künstler seit 1992. Die Kreise sind nicht perfekt parallel, um die Form einer Spirale nachzuahmen und den Eindruck des Weges von einer Tasse zur anderen zu erwecken.

An einer Wand befindet sich ein Mosaik, das die ikonische Illustration wiedergibt, die Xanti Schawinsky 1934 für illy entworfen hat. Sie zeigt ein kühnes, postkubistisches Gesicht einer Frau, die Kaffee trinkt. Die Wirkung des Bildes ist fast ausschließlich auf das Farbschema zurückzuführen, bei dem zwei Blautöne und zwei Rosatöne verwendet werden.

Das neue illy Caffè wird mit Sicherheit zu einem beliebten Treffpunkt für alle, die Geschmack und Schönheit lieben, in einer der beliebtesten Einkaufsmöglichkeiten in Innsbruck. Das Caffè bietet eine reichhaltige und abwechslungsreiche Produktpalette, die sich ideal für jede Tageszeit eignet: von den ersten Morgenstunden über den Tag mit den einzigartigen Aromen der illy Arabica-Blends und einem kleinen Gebäck bis hin zu leichten Mittagessen mit ausgewählten mediterranen Gerichten und erfrischenden Aperitifs, die einen Moment der Pause und des Genusses abseits des hektischen Alltags ermöglichen. Wer dann den Tag "all'Italiana" am Abend nach einer ausgiebigen Einkaufstour oder nach einer Besichtigungstour beenden und das „Goldene Dachl“ hinter sich lassen möchte, dem wird mit einer großen Auswahl an Aperitifs ein würdiger Abschluss geboten, um den Tag ausklingen zu lassen. In der Einzelhandelsecke des Geschäfts können außerdem noch verschiedene Produkte aus der Welt von illy erworben werden.

Das Konzept des neuen illy Caffès ermöglicht Kaffeeliebhabern auf der ganzen Welt, die Atmosphäre einer echten italienischen Kaffeebar zu teilen, und bringt ein Stück Italien ins Zentrum von Innsbruck.

Adresse und Öffnungszeiten:

illy Caffè Kaufhaus Tyrol, A-6020 Innsbruck

Montag - Freitag: 08:30 - 19 Uhr

Samstag: 08:30 - 18 Uhr

Sonntag: geschlossen

Rückfragen & Kontakt:

illycaffè S.p.A. Niederlassung Österreich

Anna Fabes

+43 676 844 130 854

anna.fabes @ illy.com

www.illy.com