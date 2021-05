Mit der "Glauben.Leben"-App durch die "Lange Nacht der Kirchen"

Aktuelles Update der österreichischen Kirchen-App bietet Übersicht zu rund 1.500 Veranstaltungen und Angeboten der "Langen Nacht der Kirchen" am 28. Mai

Wien (KAP) - Wenn am morgigen Freitag hunderte Kirchen in ganz Österreich ihre Pforten zur "Langen Nacht der Kirchen" öffnen, ist viele anders als in den Jahren zuvor: Corona-bedingt werden viele Veranstaltungen digital stattfinden - zahlreiche Programmpunkte werden aber auch ganz "real" in den Kirchen bzw. vor Ort stattfinden und angeboten werden. Einen Überblick zu den Angeboten bietet ein aktuelles Update der "Glauben.Leben"-App der Katholischen Kirchen in Österreich. In der neuesten Version, die seit einigen Tagen in den gängigen App-Stores bzw. via www.glaubenleben.at heruntergeladen werden kann, verfügt die App über eine eigene "Lange Nacht"-Funktion mit einer Verortungsmap, Such-, Navigations- und Kalenderfunktionen.

Die Datenbank enthält aktuell rund 1.500 Veranstaltungen - digitale wie "analoge" vor Ort. Sie können bequem über die Verortungsfunktion angezeigt und in den eigenen Kalender am Smartphone übertragen werden. Zudem gibt es eine Auswahl an Veranstaltungshighlights und Informationen über die Live-Stream-Angebote. "Unser Ziel ist es, den rund 10.000 Usern der App aus aktuellem Anlass einen digitalen Begleiter durch die 'Lange Nacht' an die Hand zu geben", betont der Leiter des für die App verantwortlich zeichnenden Medienreferats der Österreichischen Bischofskonferenz, Paul Wuthe.

Neben der neuen "Lange Nacht"-Funktion bietet die App seit dem letzten Update im Dezember außerdem eine Erweiterung des täglichen "Liturgischen Kalenderblatts", Informationen zu den jeweiligen Namenstagen bzw. Heiligen des Tages. Weiterhin enthalten sind ein österreichweiter Gottesdienst-Kalender und eine Beten-Funktion.

(Infos: www.glaubenleben.at)

