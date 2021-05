AVISO 31.5.: Czernohorszky/ Pernkopf: Mediengespräch „15 Jahre Biosphärenpark Wienerwald“

Wien (OTS) - Geschätzte 50 Millionen Menschen besuchen jährlich den Wienerwald und genießen den Wald als Ort der Ruhe und Erholung. Ein mehr als 3.000 km langes Netz markierter Wege und Strecken bietet Erholungs-und Freizeitmöglichkeiten für alle Ansprüche.

Vor über 15 Jahren wurde der Wienerwald auf Initiative der Länder Niederösterreich und Wien zum UNESCO Biosphärenpark erklärt.

Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und der niederösterreichische LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf ziehen am kommenden Montag in der Waldschule in Wien-Ottakring Bilanz und geben einen Ausblick auf die Zukunft dieses wichtigen Grünraums.

Die VertreterInnen der Medien sind zu diesem Termin mit Film- und Fotomöglichkeit herzlich eingeladen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist für diesen Medientermin eine Journalistin bzw. ein Journalist pro Medium zugelassen. Beachten Sie nach Möglichkeit auch das Einhalten des Mindestabstands von 2 Metern.

Bitte merken Sie vor:

Mediengespräch „15 Jahre Biosphärenpark Wienerwald“

Zeit: Montag, 31. Mai, 10 Uhr

Ort: Waldschule Ottakring, 1160 Wien, Johann-Staud-Straße 80

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Jürgen Maier

Pressesprecher LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf

+43 2742 9005 12704

j.maier @ noel.gv.at