Offene Briefe an Bundespräsident und Bundeskanzler

Dringendes Ersuchen der Plattform RESPEKT - Unruhe unter Eltern wächst

Wien (OTS) - In Offenen Briefen an Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz richtet nun die Plattform RESPEKT das dringende Ersuchen nach einem Maßnahmen-Stopp an die beiden Spitzenpolitiker. Es gebe nach 14 Monaten Corona-Krisen-Modus keine wissenschaftliche Begründung und Evidenz-basierte Faktenlage für eine flächendeckende Exekution von Zwangsmaßnahmen (Testen, Masken, Impfen). Hingegen wachse die Unruhe in der Bevölkerung, speziell auch unter Eltern hinsichtlich der anhaltenden Untergrabung freier Entscheidungen des Einzelnen. Die "Rückgabe" alle demokratischen Grund- und Freiheitsrechte sei jetzt überfällig geworden, heißt es in den Briefen. +++

Beide Briefe sind über dem angefügten Link zum Download freigegeben.

Link: https://www.ots.at/redirect/respekt.plus

Rückfragen & Kontakt:

Plattform RESPEKT, Office, Heumühle, Heumühlgasse 9 / Top 69, A-1040 Wien; M.: office @ respekt.plus; T.: +43/676/606 1616. Rückfrage für Medienverteter: Dr. A. Mayrhofer-Battlogg, MSc, MBA.