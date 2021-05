ORF III am Freitag: „Der Österreichische Film“ mit „Meine fremde Frau“ zum 50. Geburtstag von Nicholas Ofczarek

Außerdem: „Mein Fleisch und Blut“ mit Ursula Strauss und Andreas Kiendl, „Kultur Heute“ mit „Die ORF-III-Festivalinitiative“, „#100sekundenkunst“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information gratuliert am Freitag, dem 28. Mai 2021, dem gefeierten österreichischen Schauspieler Nicholas Ofczarek um 20.15 Uhr mit dem Familiendrama „Meine fremde Frau“ zum 50. Geburtstag. Danach steht der Psychothriller „Mein Fleisch und Blut“ u. a. mit Ursula Strauss und Andreas Kiendl auf dem Programm. Am Morgen meldet sich „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit einem umfangreichen Nachrichtenupdate.

Im Vorabend zeigt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) die neue, mehrwöchige Rubrik: „Es geht los – Die ORF-III-Festivalinitiative“. Dieses Mal steht das Wiener Lustspielhaus mit Intendant Adi Hirschal im Fokus. Außerdem gibt es eine Fortsetzung von „#100sekundenkunst“: Ab 28. Mai, immer freitags, blickt „Kultur Heute“ den Jugendlichen in vier weiteren Ausgaben bei ihrem interaktiven Besuch der „Höhere Mächte“-Ausstellung im Kunsthistorischen Museum Wien über die Schultern. Dabei wird durch die vier Säle der Schau geführt.

Im Hauptabend präsentiert „Der Österreichische Film“ das Familiendrama „Meine fremde Frau“ (20.15 Uhr) von Regisseur Lars Becker aus dem Jahr 2015. Beim Verlassen eines Kaffeehauses wird die Pflegerin Maria Hofer (Ursula Strauss) von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Fahrer ist flüchtig. Maria fällt kurzzeitig ins Koma und leidet nach dem Erwachen unter retrograder Amnesie: Sie kann sich weder an den Unfall, noch an ihren Namen, ihren Ehemann Bruno (Harald Krassnitzer) oder die zwei gemeinsamen Kinder erinnern. Bruno ist Staatsanwalt und setzt mit seinem Freund, Kriminalkommissar Freddy Turek (Dominik Warta), alles daran, den Unfallverursacher zu finden. Der einzige Zeuge ist Lukas Horvath (Philipp Hochmair), Dirigent an der Staatsoper. Seine Aussage ist kaum brauchbar, und dass er mit Maria, seiner Geliebten, in dem Kaffeehaus verabredet war, behält er für sich. Als der Unfallwagen gefunden wird, fällt der Verdacht auf den einflussreichen Bauunternehmer Toni Lorant (Nicholas Ofczarek).

Danach geht es mit Michael Ramsauers Psychothriller „Mein Fleisch und Blut“ (21.50 Uhr) weiter. Die Ehe von Martin (Andreas Kiendl) und Katharina (Ursula Strauss) droht am Autismus ihres sechsjährigen Sohnes Tobias (Nikolai Klinkosch) zu zerbrechen. Als ein junges Pärchen ins Nachbarhaus einzieht und sich mit der Familie anfreundet, beginnt sich Tobias mehr und mehr zu öffnen. Seine Eltern sind überglücklich, doch dann entdeckt Martin, dass die neuen Nachbarn nicht zufällig die Nähe seines Sohnes suchen, sondern einen schrecklichen Plan verfolgen.

