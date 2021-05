Grüne Wien/Huemer, Margulies: 10 Millionen für die psychische Gesundheit von Kindern in Wien

Wien (OTS) - Die Grünen Wien fordern eine Covid-19 Sonderdotation in der Höhe von 10 Millionen Euro für die psychische Gesundheit von Kindern. „Die Corona-Krise wirft ein Schlaglicht auf die Schwachstellen der Kinder- und Jugendgesundheit und lässt die Mängel in der psychischen Betreuung von Kindern und Jugendlichen deutlich hervortreten“, so Gesundheitssprecherin Barbara Huemer von den Grünen Wien. Mit den von den Grünen geforderten zusätzlichen Mitteln soll für alle Kinder und Jugendliche ein kostenloser Zugang zu psychischer Betreuung sichergestellt werden. „Die mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sind noch nicht abzusehen. Mit einem Anstieg von Erkrankungen und Beeinträchtigungen muss gerechnet werden“, betont Huemer.

Huemer kritisiert, dass die Gesundheitsverantwortlichen in der Stadt lang bekannte Probleme der gesundheitlichen Unterversorung von Kindern und Jugendlichen nicht mit der gebotenenen Erntstaftigkeit und Dringlichkeit behandelt haben: "Durch Coronafolgen für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen steigt der Bedarf - und die Versorgungslücke wächst mit jedem Tag". Leidtragende sind Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen und Erkrankungen. "Jeder Tag, den ein Kind auf einen alters- und bedarfsgerechten Behandlungsplatz warten muss, ist ein Tag zu viel. Wien muss jetzt rasch passende Gesundheitsangebote für alle Kinder- und Jugendliche anbieten, die sie brauchen. 2030 ist für Kinder von heute zu spät", so Huemer.



„Die Sonderdotation von 10 Millionen Euro soll vor allem sicherstellen, dass für jedes einzelne Kind und jeden Jugendlichen die Inanspruchnahme von psychischer Betreuung nichts kostet. Wir hatten finanzielle Unterstützung für Taxler*innen, für Gastrom*innen, Fiaker und die Stadt-Hotellerie, jetzt dürfen wir Kinder und Jugendliche nicht vergessen“, so Martin Margulies, Sprecher für Finanzen und Budgetpolitik der Grünen Wien.

Die Sonderdotation soll für den Ausbau von Prävention und Versorgung im Bereich der körperlichen, psychischen und sozialen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen verwendet werden. Frühe Hilfen, Kinderschutzzentren und die behördliche Kinder- und Jugendhilfe soll ausgebaut werden, ebenso wie zusätzliche und kostenlose Therapie- und Betreuungsplätze und stationäre Behandlungsplätze. „Jeder Cent, der in die Kinder- und Jugendgesundheit investiert wird, verhindert, dass später für chronische psychische Erkrankungen ein Zehnfaches ausgegeben werden muss“, so Huemer.

