Steirischer Städtetag 2021 erstmals online abgehalten

Bgm. Kurt Walnner (Leoben) wiederum einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreter wurden ebenfalls einstimmig bestätigt.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie herausfordernd euer täglicher Job ist - daher bedanke ich mich an dieser Stelle stellvertretend für euren täglichen Einsatz Landesvorsitzender des Städtebundes Steiermark Bgm. Kurt Wallner

Steiermark/Graz (OTS) - Unter Teilnahme zahlreicher Bürgermeister/innen, Gemeindevertreter/innen und Gemeindebediensteten fand am 26. Mai 2021 der erste virtuelle Städtetag statt.

Städtebund-Präsident Dr. Michael Ludwig und LHStv. Anton Lang übermittelten virtuelle Grußbotschaften, verbunden mit einem herzlichen Dank, an die anwesenden Delegierten.

Pandemie und laufende Reformprojekte Haupthemen der Berichte

Landesvorsitzender Bgm. Kurt Wallner ging in seinem Bericht auf die Themen Pandemie und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen, die Herausforderungen der Kinderbetreuung, das Musikschulwesen und die Stärkung der Innenstädte ein.

Landesgeschäftsführer Michael Leitgeb hob in seinem Referat vor allem die Umstellungen der vergangenen drei Jahre für die Gemeinden - DSGVO, VRV 20215 und COVID-19 und die Unterstützung des Städtebundes dabei hervor.

Die Stadt in digitaler Transformation

Highlight war das Impulsreferat von Zukunftsforscher Andreas Reiter (ZTB Zukunftsbüro) zum Thema "Die Stadt in digitaler Transformation". Er blickte durchaus optimistisch in die Zukunft: gerade die österreichischen Klein- und Mittelstädte könnten durch die Pandemie verstärkten Zuspruch erhalten. Denn vor allem die ausreichende Verfügbarkeit von öffentlichem Raum wird in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Städtetag endete mit Forderung nach Unterstützung bei Digitalisierung und Stärkung der Ortskerne

Die ebenfalls einstimmig beschlossene Resolution hatte die Punkte "Finanzielle und organisatorische Unterstützung bei der Auslieferung von Tablets an Pflichtschulen" und "Anreizmodelle für die Vermietung/Sanierung von Wohnraum in den Zentren" sowie "Nachhaltige Finanzierungsmodelle zur Absicherung der Pflege" zum Inhalt.

