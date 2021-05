Urlaubsplanung: Bezirksämter rüsten für Reisepassanträge

Wien (OTS/RK) - Mit sinkenden Infektionszahlen und ersten Öffnungsschritten wird auch die österreichische Reisetätigkeit, im Speziellen der Wienerinnen und Wiener in Gang kommen. Die 19 Passservicestellen der Magistratischen Bezirksämter haben sich für den kommenden Ansturm vor der beginnenden Urlaubszeit gut vorbereitet – dennoch richtet die Wiener Stadtverwaltung einen Appell an die Bevölkerung: nur dann den Pass erneuern, wenn dieser für eine Reise ins Ausland notwendig ist.

Passerneuerung nur wenn unbedingt notwendig

Rund 200.000 Pässe laufen in Wien 2021 ab, das stellt die Passservicestellen der Bezirksämter vor eine erhebliche Herausforderung. Um relativ rasch zu seinem Pass zu kommen, sollte man sich somit nicht erst in letzter Minute um einen Termin bemühen. Der Pass sollte auch nur dann vor der Urlaubszeit erneuert werden, wenn dies wegen einer Auslandsreise unbedingt notwendig ist.

Zusätzliche Termine – verlängerte Öffnungszeiten

Für den erwarteten Ansturm wurden jetzt von den Bezirksämtern zahlreiche zusätzliche Termine für die Antragstellung zur Verfügung gestellt. Allein im Juni werden insgesamt knapp 25.000 Termine angeboten.

Bis auf Weiteres bieten die Wiener Bezirksämter ein erweitertes Terminangebot an, u.a. mit verlängerten Öffnungszeiten an Dienstagen – hier wurde der Parteienverkehr bis auf Weiteres analog zu den langen Donnerstagen ausgeweitet (8-17:30). Zudem öffnen die Bezirksämter auch an zwei Samstagen im Juni ausschließlich für Antragstellungen zu Reisepässen, und zwar am 12.06. und am 19.06. jeweils von 8-14 Uhr. Jeder dieser zusätzlichen Termine außerhalb der bisherigen Öffnungszeiten wird im Online-Kalender mit 20 Min. veranschlagt, sodass noch mehr Termine zur Verfügung stehen.

Unbedingt zu beachten ist, dass für eine Reisepasserneuerung eine vorherige Terminvereinbarung (online, telefonisch, etc.) erforderlich ist. Ein Termin für eine Passerneuerung kann überdies nicht für mehrere Personen, sondern nur für einen Antrag (eine Person) in Anspruch genommen werden. Wer mehrere Pässe gleichzeitig beantragen will, muss dies unter „Anzahl der Pass/Personalausweis-Anträge“ bekanntgeben: https://www.wien.gv.at/passtermin/internet/Startseite.aspx

Die Wiener Stadtverwaltung empfiehlt, bei persönlichen Terminen zumindest getestet zu sein, entsprechend der 3-G-Regel (getestet-genesen-geimpft) – in den Ämtern gilt FFP2-Maskenpflicht.

Reisepass-Service

Ein Reisepass kann unabhängig vom Wohnbezirk in ganz Wien und auch in ganz Österreich beantragt werden.

Ab Antragsstellung dauert der reguläre Pass ca. 5 Werktage, Expresspass: 2-3 Werktage oder in ganz dringenden Fällen kann die Ein-Tages-Express-Variante (Zustellung am nächsten Werktag) gewählt werden.

Alle näheren Informationen zur Passausstellung, wie die erforderlichen Unterlagen, sind auf https://www.wien.gv.at/passservice abrufbar.

Wichtig ist, sich vor jeder geplanten Reise auch die Einreisebestimmungen des jeweiligen Urlaubslands anzusehen: Reiseinformation – BMEIA, Außenministerium Österreich

Bitte um Unterstützung - Pandemie ist nicht vorbei

Zusammengefasst bitten die Wiener Bezirksämter daher, folgende Punkte zu beachten:

Nur wer tatsächlich einen gültigen Reisepass für eine Reise braucht oder sonst keinen Ausweis hat, sollte den Reisepass jetzt erneuern.

Pässe rechtzeitig und nicht erst in letzter Minute beantragen.

Wenn ein Termin für mehrere Passerneuerungen genützt werden soll, muss dies bei der Buchung vorher angegeben werden.

Pünktliches Erscheinen zum gebuchten Termin

Wenn ein Termin nicht wahrgenommen werden kann, bitte dies dem Passservice rechtzeitig mitteilen.

Ein Reisepass kann bei jeder Passbehörde in ganz Österreich, unabhängig vom Wohnsitz, beantragt werden.

