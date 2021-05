20. Sommerakademie Motten

„Mut für die Zukunft“ ab 2. Juni

St. Pölten (OTS/NLK) - Die von Alf Krauliz geleitete Sommerakademie Motten, die heuer ihr 20-jähriges Bestehen feiert, steht diesmal unter dem Motto „Mut für die Zukunft“ und bietet von 2. Juni bis 17. Oktober mit bewährten und neuen Seminaren, Talks, Exkursionen, Kulturfahrten, Wanderungen, Konzerten, Lesungen und Vernissagen die bisher längste und vielfältigste Ausgabe der Sommerakademie, die auch in ihrem Jubiläumsprogramm ganz auf Vielseitigkeit, Engagement für die Zukunft und Freiraum setzt.

Die Eröffnung am Mittwoch, 2. Juni, ab 19 Uhr mit Musik von LENI, Auszügen aus dem neuen Kabarettprogramm „Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“ von Sonja Pikart sowie einer Talkrunde zum diesjährigen Motto der Sommerakademie findet virtuell als Livestream ohne Publikum vor Ort statt; der Link wird rechtzeitig auf der Website www.sommerakademiemotten.at abrufbar sein.

Die Seminare selbst beginnen am Freitag, 4. Juni, und umfassen u. a. „Aikido – Japanische Kampfkunst“ mit Stefan Berger (ab 4. Juni), das „Varieté des Augenblicks“ mit Nina Hlava und Thomas Glen Cook (ab 15. Juli), das Seminar „Mut zum eigenen Weg“ mit Birgit Ledermüller (am 4. Juli), den Kunstworkshop „Malen“ mit Katerina Teresidi (ab 6. August), „Pferd und Mensch“ mit Susanne Müller (ab 7. August), einen „Magical Mystery Walk“ mit Alf Krauliz (am 21. August), den Kunstworkshop „Rostskulptur“ mit Franz Seitl (ab 17. September), den Fotoworkshop „Landschafts-, Natur- und Menschenbilder“ mit Andreas Biedermann (ab 10. September) sowie die Exkursion „Erdställe und Kreisgänge in Ulrichschlag“ mit Martin Fida (am 18. September).

Es herrscht FFP2-Maskenpflicht; mitzubringen ist außerdem eine Bestätigung eines negativen Covid-19-Tests (nicht älter als 48 Stunden, für Veranstaltungen, die länger als zwei Tage dauern, gibt es u. a. in Heidenreichstein die Möglichkeit, sich nachtesten zu lassen) oder ein Impfnachweis. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Anmeldungen unter 02862/52454 und 0699/12659688, e-mail alf.krauliz @ ideen-ei.com und www.sommerakademiemotten.at.

