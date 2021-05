AVISO Pressekonferenz: Österreichischer Genossenschaftsverband präsentiert aktuelle IMAS-Umfrage zum Thema Nachhaltigkeit

Wien (OTS) - Im Auftrag des Österreichischer Genossenschaftsverbandes (ÖGV) hat das Meinungsforschungsinstitut IMAS 1.000 Österreicherinnen und Österreicher befragt, welche Themen nach der Pandemiebekämpfung ihrer Meinung nach an Relevanz gewinnen werden. Es zeigt sich, dass sich der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit durch die Coronakrise verstärkt hat. Auch die Themen Eigenverantwortung und Sicherheit gewinnen für die Mehrheit der Befragten an Bedeutung. Mehr Details dazu und weitere überraschende Ergebnisse der IMAS-Befragung werden am Dienstag, 1. Juni 2021 um 10 Uhr im APA-Pressezentrum präsentiert.

Unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind MedienvertreterInnen herzlich zu diesem Termin eingeladen. Alternativ können Sie unter diesem Link auch online an der PK teilnehmen und Fragen direkt an das Podium richten: https://events.streaming.at/oegv-20210601

Pressegespräch mit:

- Verbandsanwalt Peter Haubner, Österreichischer Genossenschaftsverband

- Studienautor DDr. Paul Eiselsberg, Meinungsforschungsinstitut IMAS

Datum: 01.06.2021, 10:00 - 10:45 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Url: https://events.streaming.at/oegv-20210601

