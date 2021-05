Städte und Gemeinden brauchen dringend mehr Geld: AK fordert weiteres kommunales Investitionspaket

ONLINE-PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - Die Corona-Krise hat Städten und Gemeinden ein Dilemma beschert – das zeigt eine vom Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (ISW) durchgeführte Befragung oberösterreichischer Bürgermeister/-innen: Einerseits sind Investitionen in eine moderne, soziale und klimagerechte Infrastruktur dringend nötig. Andererseits haben die Gemeinden dafür kaum finanziellen Spielraum. Bei einer Online-Pressekonferenz am Montag, 31. Mai 2021, um 11 Uhr präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse der ISW-Bürgermeisterbefragung, in der es um die Dringlichkeit und die Finanzierbarkeit von Investitionen in Kinderbetreuung, Altenpflege, Klimaschutz und schnelles Internet geht.



Dabei zeigt sich: Städte und Gemeinden brauchen dringend mehr Geld:

AK fordert weiteres kommunales Investitionspaket!

Die Befragungsergebnisse und Schlussfolgerungen präsentiert Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer gemeinsam mit Gemeindebund-Präsident LAbg. Johann Hingsamer und dem Vorsitzenden des Städtebundes, Bürgermeister MMag. Klaus Luger .

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Online-Pressekonferenz. Über diesen Link können Sie sich gerne anmelden.





