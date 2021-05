SJ-Stich: “Her mit dem gratis ÖBB-Sommerticket für alle unter 26 Jahren!”

Wien (OTS) - Mit dem anstehenden Sommer freuen sich Jugendliche aus ganz Österreich auf ihren Urlaub und die Ferien. Im Rahmen einer Fotoaktion am Rustensteg beim Westbahnhof in Wien forderte die Sozialistische Jugend ein gratis Öffi-Sommerticket für alle unter 26-Jährigen. “Gerade Jugendliche waren stark von der Corona-Krise betroffen und wurden von der Bundesregierung wahrlich ignoriert. Jetzt, wo es wieder möglich wird in Österreich Urlaub zu machen, sollten alle Jugendlichen gratis reisen können! ”, so Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ).

“Jugendliche sind von den Folgen der Pandemie besonders stark betroffen. Mehr als die Hälfte aller Schüler*innen zeigte gemäß einer im Frühjahr 2021 veröffentlichten Studie depressive Symptome. Von der Bundesregierung wurden sie großteils im Stich gelassen. Der Sommer steht vor der Tür. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung die Bedürfnisse von jungen Menschen endlich ernst nimmt und Maßnahmen trifft, die diesem untragbaren Zustand entgegenwirken”, so Stich.

Mit einem gratis Sommerticket für alle unter 26 schlage man, so Stich, mehrere Fliegen mit einer Klappe. “ Unser Vorschlag ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Jugendliche kommen aus ihrem gewohnten Umfeld heraus und können günstiger Urlaub machen, was sich positiv auf ihr Wohlbefinden auswirkt. Davon profitieren wiederum Hotels und Jugendherbergen sowie deren Mitarbeiter*innen, die ebenso stark von den Folgen der Pandemie betroffen waren. Zusätzlich wird klimafreundliches Reisen mit der Bahn attraktiv, was besonders in Zeiten der Klimakrise von unschätzbarem Wert ist. Die Bundesregierung hat es in der Hand, tausenden jungen Menschen einen schönen Sommer zu bereiten,” so Stich abschließend.

Fotos der Aktion sind unter folgendem Link verfügbar: https://flic.kr/s/aHsmVSxyHK

