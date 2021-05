Wien bleibt g´sund. #OIDA – WiG rückt gesunde Ernährung, Bewegung und seelische Gesundheit mit Wiener Schmäh in den Mittelpunkt

Gesundheitsstadtrat Hacker und Wiener Gesundheitsförderung-Geschäftsführer Beck präsentieren Kampagne „Gesund leben in Corona-Zeiten“

Wien (OTS) - Die Wiener Gesundheitsförderung (WiG) der Stadt Wien startet die Kampagne „Gesund leben in Corona-Zeiten“ und richtet dabei den Fokus sehr niederschwellig und mit einer Portion Wiener Schmäh auf seelische Gesundheit, gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung. „Die bisherige Gesundheitskrise haben wir in Wien gut gemeistert, aber wir dürfen nicht leichtsinnig werden, denn die Pandemie ist noch nicht zu Ende. Mit dem Slogan ‚Wien bleibt g´sund.‘ wollen wir auf Augenhöhe, nahe am Alltag der Menschen und nicht mit erhobenem Zeigefinger darauf hinweisen, was den Unterschied im Alltag ausmacht, um fit, gesund und optimistisch zu bleiben“, betonen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und WiG-Geschäftsführer Dennis Beck bei der Präsentation der Kampagne.

„Die Bundeshauptstadt ist bisher gut durch die Pandemie gekommen. Die gesundheitlichen, psychischen und sozialen Folgen werden uns noch eine Zeit lang beschäftigen. Umso wichtiger ist es, sich jetzt schon damit zu beschäftigen, als lange hinzuwarten“, hebt Gesundheitsstadtrat Hacker hervor. Wie sehr das Zusammenspiel von körperlichem, seelischem und sozialem Wohlbefinden ausschlaggebend für Gesundheit ist, zeigt sich einmal mehr in der jetzigen Corona-Zeit. „Mit unseren vielfältigen, niederschwelligen Projekten, Programmen und Aktivitäten wollen wir den Menschen mehr Selbstbestimmung über ihre Gesundheit ermöglichen. Dabei geht es quer durch alle sozialen Schichten und Generationen auch sehr stark um die subjektive Einschätzung der eigenen Gesundheit und um das Wohlbefinden“, erläutert WiG-Geschäftsführer Beck. Die Kampagne verbindet die Botschaft „Wien bleibt g´sund“ mit der erfolgreich laufenden „OIDA“-Linie der Stadt Wien und transportiert die Inhalte mittels der drei pointierten und dennoch tiefgründigen Sujets „Lieber drüber reden als Schwamm drüber“, „Lieber jetzt das Gemüse als später den Salat“ und „Lieber spazieren gehen als alles aussitzen“.

Lieber drüber reden als Schwamm drüber

Seelische Gesundheit ist in der derzeitigen Pandemiesituation ein besonders präsentes Thema. Ängste und Sorgen, Unsicherheit und Ungewissheit im beruflichen, wie auch im privaten Umfeld bringen viele Menschen an den Rand des Schaffbaren. Umso wichtiger ist es, dies nicht zu leugnen und professionelle Hilfe zu beanspruchen, also „Lieber drüber reden als Schwamm drüber“. Die kostenlose Corona-Sorgenhotline – ein Projekt des BBRZ im Auftrag des PSD für die Stadt Wien - ist unter der Telefonnummer 01 4000 53000 oder www.coronasorgenhotlinewien.at zu erreichen.

Lieber jetzt das Gemüse als später den Salat

Hinter dem Slogan „Lieber jetzt das Gemüse als später den Salat“ ist keine vegetarische Botschaft versteckt, sondern er ruft vielmehr ins Gedächtnis, dass alle dem Körper zugeführten Nahrungsmittel nachhaltig wirken. Das Wiener Schulfruchtprogramm der WiG wird von der Europäischen Union unterstützt und versorgt rund 4.600 Schulklassen der öffentlichen Pflichtschulen der Stadt Wien kostenlos mit frischem Obst und Gemüse. Jede Woche profitieren etwa 100.000 Kinder und Jugendliche von dieser Vielfalt und können dadurch bereits in jungen Jahren besser über ihr Essverhalten entscheiden.

Lieber spazieren gehen als alles aussitzen

Es muss kein Marathonlauf sein, manchmal hilft schon „Lieber spazieren gehen als alles aussitzen“. Bewegung ist in jedem Alter und fast für jede Person möglich. Wer sich regelmäßig bewegt bleibt in Schwung, auch bis ins hohe Alter. Körperliche Aktivität kurbelt die kognitive Leistung an und hält somit auch den Geist fit. Die WiG und die Stadt Wien bieten viele Angebote, um in Form zu bleiben. Mehr Tipps für das allgemeine Wohlbefinden - egal ob in einem der Wiener Aktiv- und Motorikparks oder einfach zu Hause im Wohnzimmer – sind unter www.wig.or.at/wien-bleibt-gsund-OIDA zu entdecken.

Die drei Sujets sowie Videos der Kampagne Wien bleibt g´sund. #OIDA sind downloadbar unter www.wig.or.at/wien-bleibt-gsund-OIDA . Die Umsetzung der Kampagne erfolgt in Kooperation mit dem Presseinformationsdienst der Stadt Wien (PID) und stadt wien marketing (swm).

Über die WiG

Die Wiener Gesundheitsförderung ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Wien und gilt als wichtige Säule im Gesamtkonstrukt des Gesundheitssystems. Sie initiiert und organisiert Projekte, Programme und Förderungen, die zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden der Wienerinnen und Wiener beitragen und die unterschiedlichen Lebenswelten noch gesünder gestalten – von Kindergärten über Schulen, Betriebe bis zu SeniorInnen-Einrichtungen und Krankenhäusern.

Rückfragen & Kontakt:

Mario Dujakovic

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

Tel.: (+43 1) 4000 81244

E-Mail: mario.dujakovic @ wien.gv.at



Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at