28. Mai 2021: Ein ganzer Tag im Zeichen guter Nachbarschaft

Ältere Menschen können von der gesundheitsfördernden Wirkung guter Nachbarschaften besonders profitieren

Die Covid-19-Pandemie führt uns deutlich vor Augen, wie wichtig die psychosoziale Gesundheit ist und wie wichtig es ist, durch Gesundheitsförderung die Gesundheit der Menschen zu stärken Wolfgang Mückstein, Gesundheitsminister und Vorsitzender des Kuratoriums des FGÖ. 1/2

Ältere Menschen sind häufiger von Einsamkeit und gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen und können daher von funktionierenden Nachbarschaftsnetzwerken, die Unterstützung und ein gutes Miteinander bieten, besonders profitieren Wolfgang Mückstein, Gesundheitsminister und Vorsitzender des Kuratoriums des FGÖ 2/2

Wien (OTS) - Am 28. Mai wird der „Tag der Nachbarschaft“ gefeiert. Wissenschaftliche Studien belegen: Der soziale Zusammenhalt in guten Nachbarschaften ist gut für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Deshalb setzt der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ), die Österreichische Förder- und Kompetenzstelle für Gesundheitsförderung, mit der Initiative „Auf gesunde Nachbarschaft!“ seit mehreren Jahren vielfältige Impulse für gesunde Nachbarschaften. „ Ältere Menschen sind häufiger von Einsamkeit und gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen und können daher von funktionierenden Nachbarschaftsnetzwerken, die Unterstützung und ein gutes Miteinander bieten, besonders profitieren “, betont Wolfgang Mückstein, Gesundheitsminister und Vorsitzender des Kuratoriums des FGÖ. „ Die Covid-19-Pandemie führt uns deutlich vor Augen, wie wichtig die psychosoziale Gesundheit ist und wie wichtig es ist, durch Gesundheitsförderung die Gesundheit der Menschen zu stärken “, so Mückstein weiter.

In Wien wird der Nachbarschaftstag Corona-konform mit einer Vielzahl von Aktionen gefeiert. Unter anderem werden an vielen verschiedenen Orten „Auf gesunde Nachbarschaft!“-Blumensamensäckchen verteilt, damit die Nachbarschaften noch schöner blühen können. Mehr Informationen zu den Aktivitäten in Wien auf www.nachbarschaftstag.at.

Mehr Informationen zur FGÖ-Initiative „Auf gesunde Nachbarschaft!“ sind auf www.gesunde-nachbarschaft.at zu finden

Projektcall „Gesundheit für Generationen“ – innovative Projekte gesucht

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit Pflege und Konsumentenschutz hat einen Projektcall mit dem Titel „Gesundheit für Generationen“ ausgerufen, der in Kooperation mit dem FGÖ umgesetzt wird.

Der Projektcall setzt Impulse zum gesunden Alter(n) in den Gemeinden, Städten und Regionen Österreichs. „Interessierte Organisationen lade ich ein, sich am Projektcall zu beteiligen. Bis 15. Juni können innovative Projektkonzepte zum Ideenwettbewerb eingereicht werden“, so Klaus Ropin, der Leiter des FGÖ. Die besten Einreichungen werden zur Ausarbeitung eines umfassenden Förderansuchens in Phase 2 (Einreichung Ende Oktober) eingeladen. „In beiden Phasen steht ein umfassendes Begleit- und Unterstützungsangebot zur Verfügung. Mehr Informationen erhalten interessierte Organisationen auf www.fgoe.org und beim Team der FGÖ-Geschäftsstelle“, so Ropin abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Fonds Gesundes Österreich, ein Geschäftsbereich der Gesundheit Österreich GmbH

Mag. Markus Mikl, Kommunikation

Mobil 0676 848191129

markus.mikl @ goeg.at

www.fgoe.org