Jahresversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO): Endlich gelebte Inklusion im Gesundheitsbereich?

Wien (OTS) - Die Jahresversammlung der WHO tagt dieses Jahr vom 24.05. bis 01.06.2021 in Genf (Schweiz). Bei dieser Versammlung werden wichtige Resolutionen im Gesundheitsbereich verabschiedet. Selten genug steht die Gesundheit von Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt. Dieses Mal jedoch soll eine Resolution verabschiedet werden, die einen Meilenstein für Inklusion im Gesundheitsbereich bedeuten könnte. Die Resolution erkennt an, dass Menschen mit Behinderung das Recht auf bestmögliche Gesundheitsvorsorge haben und dass bestehende Hindernisse endlich aus dem Weg geräumt werden müssen. Menschen mit Behinderung müssen eine optimale und maximale Gesundheitsversorgung erhalten. Bestehende Behinderungen sind zu thematisieren und gemeinsam zu überwinden. Dieser Resolution schließen sich die Unabhängigen GewerkschafterInnen im Öffentlichen Dienst an.

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Pacak

Stv. UGÖD-Vorsitzender,

Referat für Menschen mit Behinderung

manfred.pacak @ ugoed.at