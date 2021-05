35 Millionen US-Dollar Investment für Tractive

Das Unternehmen rund um Europas beliebtesten GPS-Tracker für Haustiere nimmt Kurs auf die USA und baut neues Büro für über 250 Mitarbeiter:innen in Oberösterreich

Pasching (OTS) - Tractive, der weltweit führende Anbieter von GPS-Trackern für Hunde und Katzen gab heute eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 35 Millionen US-Dollar durch den amerikanischen Lead-Investor Guidepost Growth Equity bekannt. Das Unternehmen wird das Investment zum Ausbau der bestehenden Marktführerschaft in Europa und für die Entwicklung und weitere Markterschließung des beliebtesten Haustier-Ortungsgeräts Europas nutzen. Derzeit bedient Tractive über 400.000 aktive Abonnent:innen in 175 Ländern und stellt damit das größte Haustiertracking-Netzwerk der Welt dar. Chris Cavanagh, General Partner von Guidepost, und Andrew Wait, ehemaliger Geschäftsführer von Ancestry und Lynda.com, sind zukünftig Teil des Board of Directors von Tractive. Der Unternehmer und ehemalige Chairman und CEO von Partner in Pet Food (PPF), Attila Balogh, beteiligt sich ebenfalls an dem Investment.

Zusätzlich kündigte Tractive signifikante Verbesserungen der Akkulaufzeit bei der neuesten Generation des GPS-Trackers für Hunde und Katzen an. Alle neuen und bestehenden Kunden, die den neuesten Tractive GPS Tracker besitzen, erhalten mit dem heutigen Tag ein Software-Update, das die Akkulaufzeit des Trackers durch geschickte WLAN-Nutzung um das Fünffache steigern kann.

Dies unterstreicht Tractives Kurs auf die USA, die auf dem besten Weg sind, im Laufe des Jahres 2021 der größte Einzelmarkt des Unternehmens zu werden. Mit der neuen Finanzierung wird Tractive stark in die Kundenakquise und Produktentwicklung investieren, neue Partnerschaften und Vertriebsmöglichkeiten anstreben und essentielle Mitarbeiter:innen einstellen, um das Wachstum in den USA zu forcieren. Andrew Bleiman, eine bekannte Größe in der amerikanischen Heimtierbranche, stößt als Executive Vice President für Nordamerika zu Tractive, während Martin Theißen, zuvor Marketingleiter bei Trivago, in Kürze als VP of Marketing starten wird.

“ Mit Guidepost Growth Equity und Attila Balogh haben wir zwei tolle Partner gewonnen, die es verstehen, ein Unternehmen erfolgreich zu skalieren - ich bin überzeugt, dass uns ihr Know-How bei unserem Wachstum enorm unterstützen wird ”, freut sich Michael Hurnaus, Gründer und CEO von Tractive, über das Investment. “ Dank der Finanzierung können wir unser Produkt noch besser auf die Bedürfnisse von Haustiereltern abstimmen, unsere Marktposition in Europa ausbauen und mit einem neuen Büro genügend Platz für derzeitige und zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Tractive schaffen .”

Mit zahlreichen Features zum klaren Marktführer Europas

Derzeit bietet Tractive allen Kunden sein branchenführendes LIVE Tracking mit unbegrenzter Reichweite, virtuelle Zäune, Aktivitätstracking und viele weitere Features. In Zukunft möchte das Unternehmen auch die gesammelten Aktivitäts-, Schlaf- und Bewegungsdaten nutzen, um Tiereltern über mögliche Gesundheitsprobleme oder -bedenken ihrer Schützlinge zu informieren. Ziel ist es, Kunden frühzeitig zu warnen, damit sie sich bei Unregelmäßigkeiten tiermedizinische Hilfe suchen können. Tractive arbeitet eng mit Tierärzt:innen sowie Hunde- und Katzenexpert:innen zusammen, damit die Tracker - empfohlen vom renommierten Hundetrainer Martin Rütter - Rückschlüsse über den allgemeinen Gesundheitszustand des Tieres geben können.

“ Tractive ist Weltmarktführer und verfügt über ein beeindruckendes Leadership-Team, ein herausragendes Marktverständnis, ein innovatives Produkt, eine klare Roadmap und eine außergewöhnlich gute Kundenbindungsrate ”, verrät Investorenvertreter Chris Cavanagh von Guidepost die Beweggründe für das Investment. “ Wir freuen uns darauf, Tractive mit unserem Background im Tiergesundheitsbereich zu unterstützen und unsere Erfahrungen mit europäischen Unternehmen bei ihrer Expansion in die USA einzubringen - und wir können es kaum erwarten, dem Unternehmen zu helfen, seine unglaublichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen .”

“ Ich habe die Entwicklung von Tractive über Jahre hinweg beobachtet und bin von Michaels Führungsqualitäten und den Erfolgen des Tractive-Teams stark beeindruckt ”, meint Attila Balogh. “ Ich freue mich darauf, Tractive beim weiteren Wachstum zu unterstützen, für die Sicherheit von Hunden und Katzen zu sorgen und Tiereltern die nötige Sorgenfreiheit zu bieten, indem sie den Standort und die Aktivitäten ihres Haustieres überwachen können .”

Neues Büro für das wachsende Team

Mithilfe der Unterstützung von Guidepost Growth Equity und Attila Balogh nimmt Tractive jedoch nicht nur Kurs auf die USA, sondern investiert außerdem in die weitere Stärkung seiner Marktposition in Europa, mit einem stetig wachsenden, dynamischen Team sowie einem brandneuen Büro für über 250 Mitarbeiter:innen, das derzeit nicht unweit des momentanen Firmensitzes in Pasching fertiggestellt wird. Damit soll gewährleistet werden, dass genügend Platz für die rund 50 neuen Teammitglieder, die derzeit bei Tractive gesucht werden, geschaffen wird.

Über Tractive

Tractive wurde 2012 in Österreich mit dem Ziel gegründet, Haustiere davor zu bewahren, verloren zu gehen. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von GPS-Trackern für Hunde und Katzen spezialisiert. Zusätzlich zu dem GPS-Ortungsgerät und der Tractive GPS App nutzt Tractive seine umfangreichen Daten und sein Fachwissen über Haustiere, um Tierbesitzer:innen zu unterstützen und die Welt zu einem sicheren Ort für Katzen und Hunde zu machen.

Über Guidepost Growth Equity

Guidepost Growth Equity ist ein führendes Investment-Unternehmen, das Partnerschaften mit Technologiefirmen eingeht, die innovative Lösungen in großen, dynamischen Märkten anbieten - darunter technologiegestützte Dienstleistungen, Anwendungssoftware, Daten- und Informationsdienste sowie Infrastruktur-Software und -dienste. Zu den aktuellen und früheren Investments gehören OutSystems, WP Engine, Lucid, Dyn (von Oracle übernommen), Jive Communications (von LogMeIn übernommen) und ProtoLabs (Börsengang an der NYSE). Guidepost Growth Equity bietet das flexible Kapital, die operative Unterstützung und strategische Führung, die notwendig sind, um den anhaltenden Erfolg von Unternehmen in der Wachstumsphase zu unterstützen. Guidepost Growth Equity verfügt über ein verwaltetes Kapital von über 1,3 Milliarden US-Dollar. Weitere Infos finden Sie unter guidepostgrowth.com.

