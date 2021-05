Galerie Dantendorfer: Ausstellung BALDINGER. LOOK TWICE!

Von 2. Juni bis 2. Juli 2021 zeigt Peter Baldinger Werke in der jungen Galerie Dantendorfer im 16. Bezirk in Wien.

Wien (OTS) - In Peter Baldingers umfassendem Œuvre gibt es ein sich immer wiederholendes Thema: Die Auflösung. In den Gemälden der Ausstellung BALDINGER. LOOK TWICE! nähert er sich alltäglichen Motiven und bekannten Sujets der Kunstgeschichte auf systematische Weise, indem er das Bildmotiv in quadratische „Pixel“ auflöst. Dabei stellt er die Frage: Wieviel Information ist nötig, um ein Bildmotiv zu erkennen? Oder andersherum: Wieviel Bildauflösung ist möglich, ohne das Motiv komplett zu verlieren?

Der Ursprung der Idee zur Auseinandersetzung mit dem Thema der Auflösung liegt im Umgang moderner Medien mit der Frage nach Identität in der Bilderflut unserer Zeit. Bin ich die Bilder und Berichte, die von mir in den Medien zu finden sind oder löse ich mich darin komplett auf? Baldingers Antwort darauf ist: die Essenz der gewählten Motive zu zeigen, den Respekt vor den Sujets zu behalten und damit zugleich einen konstruktiv-kritischen Kommentar zum aktuellen Zeitgeist zu geben.

Öffnungszeiten: Mittwoch 12 bis 18 Uhr, Donnerstag 14 bis 20 Uhr und Freitag 10 bis 16 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Selin Stütz

+43 660 237 00 13

galerie @ dantendorfer.art

www.dantendorfer.at