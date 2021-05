Neues ORF-Wissenschaftsmagazin von und mit Günther Mayr

„Mayrs Magazin – Wissen für alle“ ab 28. Mai jeweils Freitag um 18.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Aktuell, anschaulich, mit Tiefgang – das neue Wissenschaftsmagazin von und mit Günther Mayr: Ab Freitag, dem 28. Mai 2021, zeigt „Mayrs Magazin – Wissen für alle“ jeweils Freitag um 18.30 Uhr in ORF 2 in informativen Beiträgen die neuesten Erkenntnisse der Forschung, die uns allen etwas bringen – z. B. im Kampf gegen das Coronavirus. Mythen, Gerüchte und Fake News werden wissenschaftlich überprüft und nachvollziehbar entlarvt. Dazu gibt es spannende Reportagen von den interessantesten Forschungsschauplätzen in Österreich und weltweit. Regelmäßig werden erfolgreiche Wissenschafter/innen, ihre persönlichen Zugänge und ihre herausfordernde Arbeit porträtiert. Ein Blick ins Archiv soll anschaulich machen, wie schnell sich Forschung und Erkenntnisse im Lauf der Geschichte verändern. Was war Utopie, was ist bis heute erfolgreich? Die Welt der Forschung – von ihren Anfängen bis zum Blick in die Zukunft.

Im Rahmen eines Skype-Pressegesprächs stellten heute, am Mittwoch, dem 26. Mai 2021, ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner, ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer und Mag. Günther Mayr, Leiter der ORF-Wissenschaftsredaktion, das neue Magazin vor:

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Wissenschaft hat seit jeher einen hohen Stellenwert im ORF. Nicht erst seit, aber ganz besonders in der Corona-Krise ist das ORF-Wissenschaftsteam um Günther Mayr auch in der breiten Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommener unverzichtbarer Bestandteil der ORF-Information geworden und hat neue Maßstäbe gesetzt. Nach mehr als 250 ZIB-Live-Analysen ist ROMY-Preisträger Günther Mayr in ganz Österreich als kompetenter Analytiker des Coronavirus bekannt. Dieser Kompetenz Mayrs, Wissenschaft gleichermaßen sachlich wie durch anschauliche Schilderungen zu erläutern, wollen wir nun in einem eigenen Magazin noch breiteren Raum geben.“

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Günther Mayr ist die starke, integrative Kraft in der Pandemie, der dieses komplexe Thema COVID-19 unserem Publikum so anschaulich und leicht verständlich wie möglich erklärt. Seine Metaphern wie ‚Impfen ist wie beim Schnapsen, jeder Stich zählt‘ haben bereits Kultstatus. Mit dem derart unliebsamen Thema Corona auch noch eine ROMY zu gewinnen, zeigt einmal mehr, dass Günther Mayr zum Publikumsliebling der Wissenschaft aufgestiegen ist. Daher freut es mich ganz besonders, dass wir mit der neuen Sendung ‚Mayrs Magazin – Wissen für alle‘ mit ihm gemeinsam in die Welt der Wissenschaft eintauchen werden.“

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Günther Mayr ist im Corona-Jahr zu Österreichs Corona-Erklärer geworden, hat den großen Publikumserfolg der ORF-TV-Information in diesem Zeitraum entscheidend mitgeprägt und ist völlig zu Recht mit einer ROMY ausgezeichnet worden. Es ist daher ein logischer Schritt, dass Mayr ab sofort in seiner eigenen Sendung zeigen wird, dass sein Wissenschaftsverständnis, vor allem aber sein Vermögen, diese anschaulich und leicht verständlich zu erklären, weit über Viren und Vakzine hinausreicht.“

Mag. Günther Mayr, Leiter der ORF-Wissenschaftsredaktion: „Von Columbus bis zur Landung auf dem Mars – im neuen Wissenschaftsmagazin wollen wir das vermitteln, was Wissenschaft bieten kann, und das Publikum einladen, mit uns die spannendsten Abenteuer der Forschung zu entdecken. Wir laden quasi ein zur Expedition der Woche – erste Reihe fußfrei, jeden Freitag um 18.30 Uhr in ORF 2.“

Die Themen der ersten Sendung „Mayrs Magazin – Wissen für alle“ – 28. Mai, 18.30 Uhr, ORF 2

-- Wettlauf um den Mars: Amerika, Europa und China liefern sich einen Wettlauf um den Mars, der NASA-Rover zieht seine Runden auf dem erdnahen Planeten. „Mayrs Magazin“ liefert einen Überblick und bringt mittels „Augmented Reality“ den aktuellen Mars-Rover ins Studio.

-- ESA-Chef Josef Aschbacher im Interview: Der Tiroler Weltraumforscher im persönlichen Interview mit Günther Mayr.

-- Achtung Verwechslung! Die OP-Checkliste: Nach der verhängnisvollen Beinverwechslung im Krankenhaus Freistadt in Oberösterreich geht „Mayrs Magazin“ der Frage nach, wie oft so etwas in Österreichs Operationssälen vorkommt.

-- Der Otter-Krieg: Der Fischotter war in den 1980er Jahren fast ausgerottet, jetzt haben sich die Bestände des streng geschützten Beutetiers wieder erholt. Die Tierschützer freut es, die Teich- und Fischereiwirtschaft ist auf den Barrikaden. „Mayrs Magazin“ zeigt beide Seiten der Medaille.

-- Außerdem gibt es in „Mayrs Magazin – Wissen für alle“ ein aktuelles Corona-Update.

