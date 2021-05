Die Blockchain im Lebenszyklus der Immobilie

Anschauliche Erfolgsmodelle bei der blockchain-REAL-Konferenz am 24.06.2021

Wien (OTS) - In einem Monat ist es soweit: Die blockchain-REAL öffnet wieder ihre Pforten für nationale und internationale Top-Speaker aus den Bereichen Immobilien, Steuern, Recht und der Start-up-Szene. Die diesmal rein digitale Konferenz gibt umfassende Einblicke in die Potentiale der Blockchain-Technologie im Immobiliensektor und ermöglicht eine 360°-Sicht auf erfolgreich umgesetzte Projekte und die aktuellen Rahmenbedingungen.

Fixstern Blockchain-Technologie

Die Blockchain-Technologie ist nicht nur ein Hype, sondern bereits heute fixer Bestandteil der Immobilienbranche, darüber sind sich Fachleute einig. Im Fokus der blockchain-REAL 2021 stehen deshalb konkrete Projekte und Umsetzungserfolge, dargestellt anhand des Lebenszyklus der Immobilie. Themen sind u.a.:

Immobilien-Tokens: Wie Blockchain-Netzwerke die Immobilienwirtschaft verändern

Die Lebensphasen der Immobilie auf der Blockchain: Von der öffentlichen Ausschreibung bis zur digitalen Immobilienverwaltung

Baufortschrittsdokumentation mittels Blockchain, Tokenisierung von Baumaschinen, Identity Management im Real Estate

Security Token Offerings als alternative Immobilien- und Projektfinanzierungsform

Im sogenannten Reality-Check werden die Teilnehmenden zudem direkt auf die Nutzung der Blockchain vorbereitet: Was sind die regulatorischen Vorgaben? Welche rechtlichen Herausforderungen stellen sich? Und wie ist der Status-Quo außerhalb Österreichs?

Immobilienfinanzierung mittels Tokens

Das Programm am 24.06.2021 ist mit internationalen Vortragenden aus der Rechts- und Steuerberatung, FMA und Bau- & Immobilienbranche hochkarätig besetzt. Zahlreiche Start-ups stellen in kurzen Pitches ihre Projekte vor, darunter Black Manta, Brickwise oder Crowdlitoken, die einen Einblick in die Immobilienfinanzierung mittels Tokens geben.

Tickets und Infos zur Konferenz: https://www.lindeverlag.at/br21 und www.blockchain-real.at

