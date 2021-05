IG Holzkraft: EAG – Basis für Klimaschutz „Made in Austria“

EAG sichert nicht nur nachhaltige Energieversorgung, sondern auch den Wirtschaftsstandort Österreich

Wien (OTS) -

Österreichische Technologiebetriebe führend im Bereich Bioenergie

Potential für zahlreiche neue Arbeitsplätze

Das Potential des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) geht weit über den Erhalt und Bau von Anlagen und der damit verbundenen Sicherung von Arbeitsplätzen hinaus. Es stellt eine Basis für weitere Entwicklungen und mehr Klimaschutz „Made in Austria“ dar, denn: es gibt viele innovative österreichische Unternehmen, die Technologieführer z.B. bei Holzkraftwerken sind. Eines davon ist Syncraft, ein Anlagenbauer aus Tirol. Syncraft-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der IG Holzkraft Marcel Huber: „Um die Treibhausgasemissionen nachhaltig zu senken und die Klimaziele zu erreichen müssen neue, nachhaltige Technologien in den nächsten Jahren unglaublich skalieren. Österreichische Technologieunternehmen können dabei eine wichtige Rolle spielen, wenn der Heimmarkt nicht nur gestärkt, sondern beflügelt wird. Die Voraussetzung dafür ist ein ambitioniertes EAG!“

Von dem Gesetz hängt einiges ab: Mehrere Industrien, die Energiewende, Klimaschutz und Wertschöpfung in Österreich. Laut einer Studie der JKU Linz hat es sogar das Potential für 5.900 zusätzliche Arbeitsplätze bis 2030. Es geht also um eine nachhaltige und klimaverträgliche Sicherung des Wirtschaftsstandorts Österreich über die angepeilte Energiewende bis 2030 hinaus. „Das EAG kann zum wichtigsten Konjunktur- und Wirtschaftsmotor für Österreich werden und wird letztlich darüber entscheiden ob Österreich bei innovativen, klimapositiven Technologien zum Gestalter oder zum Mitläufer wird.“, so Huber.

Hintergrund-Information:

Die IG Holzkraft ist die Interessensvertretung der Betreiber von Holzkraftwerken. Unser Ziel ist es, die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen von Holzkraftwerken stetig zu verbessern. Dadurch sichern wir den Erhalt und Ausbau der Holzkraftwerke und ihren Beitrag für die Versorgung Österreichs mit Erneuerbarer Energie heute und in Zukunft.

