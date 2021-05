Digitale Inspirationen für den #Urlaubdaheim-2021: Mit 360° Perspektiven vom Attersee über Schladming zum Kaiserwinkl.

360 Perspektiven GmbH inszeniert Destinationen und Regionen in 360° und startet mit neuer virtueller Initiative in die Sommersaison 2021

Mit der 360° Initiative „#UrlaubDaheim-2021“ präsentieren wir stolz neue Kundenprojekte und laden Urlaubshungrige zu einer virtuellen Entdeckungsreise durch Österreich ein. Beliebte Urlaubsregionen wie Attersee-Attergau, Kaiserwinkl, Mühlviertler-Hochland, Schladming und viele mehr, können in einer interaktiven Reise durch unzählige 360° Premium-Aufnahmen erlebt werden. Wir wollen die Menschen digital zum Live-Erlebnis und zum "Urlaub-daheim-machen" inspirieren. Gerald Stöllnberger, Geschäftsführer 360 Perspektiven GmbH 1/4

Unsere individuell gestalteten 360° Touren sind ein effektives Marketing-Tool, das 24 Stunden rund um die Uhr arbeitet. Die hochauflösenden, authentischen 360° Panoramaaufnahmen erreichen mehr Menschen als gewöhnliches Bildmaterial, heben sich von Mitbewerbern ab und überzeugen. Gerald Stöllnberger, Geschäftsführer 360 Perspektiven GmbH 2/4

Ein bewusster Schritt unsere vielseitige Urlaubsregion digital und interaktiv erlebbar zu machen, Orientierung zu bieten und zu inspirieren. Die 360° Tour soll Vorfreude und Seensucht auf einen Attersee-Attergau Urlaub wecken. Christiane Poschacher, Stellv. Geschäftsführerin TVB Attersee-Attergau 3/4

Mit der interaktiven 360° Kaiserwinkl-Tour schaffen wir ein perfektes Zusammenspiel zwischen realer und digitaler Erlebniswelt. Diese Art der Online-Präsentation überzeugt zukünftige Besucher von der Schönheit und Vielfalt unserer Region Gerd Erharter, Obmann TVB Kaiserwinkl 4/4

Wien (OTS) - Zeitgleich mit der Öffnung der Gastronomie- und Tourismusbetriebe, öffnet auch die 360 Perspektiven GmbH ihre digitalen Türen und präsentiert ausgewählte, brandneue 360° Inszenierungen beliebter Urlaubsregionen in Österreich.

Die Auswirkungen des Corona-Virus zwingen Regions- und Destinationsmanager ihre Marketing-Konzepte zu überdenken und neu auszurichten. Dabei gilt es, vor allem mit visuellem Content, Storytelling & Emotionen, User zu inspirieren und zu überraschen. Einige Regionen sind dabei Vorreiter und setzen auf hochwertige 360° Aufnahmen, interaktive Touren und virtuelle Erlebnisse, um Gäste mit digitalen 360° Content für den künftigen Urlaub in ihrer Region zu begeistern.

#Digital inspirieren - Live erleben

Genau hier setzt Gerald Stöllnberger, Geschäftsführer der 360 Perspektiven GmbH, an: "Mit der 360° Initiative „#UrlaubDaheim-2021“ präsentieren wir stolz neue Kundenprojekte und laden Urlaubshungrige zu einer virtuellen Entdeckungsreise durch Österreich ein. Beliebte Urlaubsregionen wie Attersee-Attergau, Kaiserwinkl, Mühlviertler-Hochland, Schladming und viele mehr, können in einer interaktiven Reise durch unzählige 360° Premium-Aufnahmen erlebt werden. Wir wollen die Menschen digital zum Live-Erlebnis und zum "Urlaub-daheim-machen" inspirieren."

Den Besuchern von https://www.360perspektiven.com/urlaubdaheim-2021 eröffnet sich ein vielfältiges, realitätsnahes Tourismusangebot mit unterschiedlichen, auf die jeweilige Region und Anwendung maßgeschneidertem Tourdesigns, das schon vor Reiseantritt von zu Hause aus entdeckt werden kann.

#UrlaubDaheim-2021

Eine der vielen Entdeckungsreisen führt durch rund 20 Urlaubdestinationen Österreichs, vom Arlberg bis zum Neusiedlersee. Auf Landschaften, Hotels und Unterkünfte, Freizeitbetriebe, Sehenswürdigkeiten sowie ganze Regionen kann jederzeit, ortsunabhängig und ohne zusätzlicher App zugegriffen werden. Gerald Stöllnberger hebt den Vorteil von 360° Präsentationen für Tourismusbetriebe hervor: „Unsere individuell gestalteten 360° Touren sind ein effektives Marketing-Tool, das 24 Stunden rund um die Uhr arbeitet. Die hochauflösenden, authentischen 360° Panoramaaufnahmen erreichen mehr Menschen als gewöhnliches Bildmaterial, heben sich von Mitbewerbern ab und überzeugen.“

#Attersee-Attergau

Punktgenau zum Tourismus-Come-Back geht auch die 360° Teaser-Tour durch die Region Attersee-Attergau online. Die interaktive Reise führt derzeit durch Luft-Panoramabilder verschiedener Standpunkten der Destination. Rund 30 digitale Infotafeln zu verschiedenen Themenbereichen geben umfangreiche Auskünfte und Verlinkungen zu weiterführenden Informationen. Besonderes Augenmerk wird bei diesem Projekt auf ein neues Tourdesign und eine benutzerfreundliche Navigation gelegt. Die Stellv. Geschäftsführerin Christiane Poschacher dazu: „Ein bewusster Schritt unsere vielseitige Urlaubsregion digital und interaktiv erlebbar zu machen, Orientierung zu bieten und zu inspirieren. Die 360° Tour soll Vorfreude und Seensucht auf einen Attersee-Attergau Urlaub wecken.“

#Region Kaiserwinkl – Walchsee 2021

Mit einem Klick taucht man in die 360° Welt des Kaiserwinkls in Tirol ein. Drohnenaufnahmen schaffen einen Überblick über die Gemeinden und deren atemberaubenden Berglandschaft, Bodenaufnahmen bringen zukünftigen Gästen Ausflugsziele und Betriebe näher. Bis 2022 soll das Projekt 200 Panoramabilder inklusive Winteraufnahmen umfassen. „Mit der interaktiven 360° Kaiserwinkl-Tour schaffen wir ein perfektes Zusammenspiel zwischen realer und digitaler Erlebniswelt. Diese Art der Online-Präsentation überzeugt zukünftige Besucher von der Schönheit und Vielfalt unserer Region“ , so Gerd Erharter, Obmann TVB Kaiserwinkl.

Unter https://www.360perspektiven.com/urlaubdaheim-2021 erreicht man Österreichs Urlaubsziele digital, wird inspiriert und informiert. So steht einem Aufenthalt LIVE vor Ort nichts mehr im Wege - nur hinfahren muss man dann noch selbst.

Über die 360 Perspektiven GmbH:

Die 360 Perspektiven GmbH ist eine österreichische Content-Manufaktur und Premium-Anbieter von 360°-Touren und Virtual Reality-Lösungen und deckt das gesamte Produktionsspektrum inhouse ab – von der Konzeption über die Erstellung des qualitativ hochwertigen Contents bis zu Digital Reality Anwendungen. Das Unternehmen, mit Sitz im Wiener Museumsquartier, betreut und berät namhafte Kunden im In- und Ausland. Auf der Referenzliste stehen Tourismusverbände, Hotels, Betriebe aus Industrie und Gewerbe sowie zahlreiche B2B-Kunden aus allen möglichen Branchen.



Rückfragen & Kontakt:

360 Perspektiven GmbH

Gerald Stöllnberger, Geschäftsführer

Mobil: 0676/9355688

stoellnberger @ 360perspektiven.com

www.360perspektiven.com