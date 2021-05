VRG Immobilien: Die Auswahl der Hausverwaltung ist für den Wert Ihrer Immobilie entscheidend.

Wien (OTS) - Das Wohnungseigentumsgesetz (kurz: WEG) schreibt die gesetzliche Verwalterpflicht vor. Worauf ist jedoch bei der Wahl einer professionellen Immobilienverwaltung zu achten? VRG Immobilien, die „Boutique“ unter den Immobilien-Entwicklern, ist mit dieser Thematik bestens vertraut und verrät, welche Fachkenntnisse eine professionelle Hausverwaltung mit sich bringen muss.

Das Thema Hausverwaltung überlässt man gerne einem Profi: Die Betriebskosten-Abrechnung, das Erstellen von Rücklagen, die Verrechnung von Heizkosten und Warmwasser, die Aufzeichnung aller Einnahmen und Ausgaben, Instandhaltungsmaßnahmen und vieles mehr. Worauf müssen Hauseigentümer demnach bei der Wahl einer professionellen Hausverwaltung achten? Patrick Rezazadeh, Geschäftsführer der VRG Immobilien, weiß um die Thematik Bescheid und ist auch in diesen Belangen ein hervorragender Tippgeber.

Rezazadeh empfiehlt: „Es ist darauf zu achten, ob die ausgewählte Hausverwaltung, ausschließlich in der Mietverwaltung tätig ist oder auch die WEG-Verwaltung innehat.“ Grundsätzlich muss der Hausverwalter über ein fundiertes Wissen in rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, buchhalterischen und steuerlichen Belangen verfügen. Ist dies nicht der Fall, birgt dies eine große Gefahr für die Immobilie. Ist die zukünftige Hausverwaltung Mitglied des Österreichischen Verbands der Immobilienwirtschaft (kurz: ÖVI) kann man sich zumindest darauf verlassen, dass es sich um einen der besten Immobilienexperten Österreichs handelt, der sich dem Ehrenkodex und den Qualitätskriterien des Verbandes unterwirft.

„Ein ausschlaggebendes Kriterium in der heutigen Zeit ist defintiv die Thematik wie digital die potenzielle Hausverwaltung ist. Im Idealfall kann man aktuelle Belege einsehen und beispielsweise Mängel online melden und die Abwicklung der Reparaturen digital mitverfolgen“, gibt Patrick Rezazadeh mit auf den Weg. Dass man ein selbständiges Agieren der Immobilienverwaltung voraussetzt, liegt zudem auf der Hand. Weiters sollte der Immobilieneigentümer darauf achten, welche Referenzen der Hausverwalter vorzuweisen hat bzw. wie grundsätzlich seine Positionierung in der Immobilien-Branche ist.

Nicht nur bei der Verwaltung des Immobilieneigentums, sondern auch bei der Wahl des richtigen Immobilienverwalters, bedarf es neben dem Basiswissen, auch Fingerspitzengefühl für die richtige Entscheidung. In jedem Fall will die Entscheidung hinsichtlich der Zukunft einer Liegenschaft gut überlegt sein. Für all jene, die die Muße für langwierige Prozesse nicht haben, ist der Verkauf der Liegenschaft eine gangbare Möglichkeit. Patrick Rezazadeh, Geschäftsführer der VRG Immobilien, nimmt sich für jede Anfrage ausreichend Zeit und berät seine Kunden stets persönlich.

Über VRG – Vienna Real Estate Group

Die VRG steht für Ankauf, Werterhaltung und Entwicklung von Immobilen. Das Team der Vienna Real Estate Group entwickelt den Charakter jedes einzelnen Objektes weiter und ermöglicht langfristiges bzw. wertvolles Bestehen. Jedes Projekt wird neu bewertet, individuell gestaltet und das Potential voll ausgeschöpft.

Über 74.000 Quadratmeter entwickelbare Gesamtnutzfläche und mehr als 56 entwickelte Immobilien weist die VRG bis dato vor.

Patrick Rezazadeh ist geschäftsführender Gesellschafter der privat geführten VRG – Vienna Real Estate Group.



