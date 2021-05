30 Jahre Kompostierung in OÖ

Seit 30 Jahren wird in Oberösterreich Kompostierung mit voller Leidenschaft gelebt, hat sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und ist zum Vorbild für ganz Österreich geworden.

Wien (OTS) - Kompostieren ist die beste Form von Recycling, denn aus Pflanzen werden wieder Pflanzen. Ein natürliches Kreislaufsystem, bei dem hochwertige Komposte wieder ein Nährboden für neues Leben und biologische Lebensmittel sind.

Ende 1991 entschied das Land OÖ Bioabfälle in dezentralen bäuerlichen Anlagen getrennt vom Restabfall zu sammeln. Die Vorteile lagen klar auf der Hand: kurze Transportwege, die Möglichkeit der Direktanlieferung für Bürgerinnen und Bürger, die Wertschöpfung in der Region sowie eine Verwertung der erzeugten Produkte direkt vor Ort. In den Anfangsjahren entstanden bis zu 240 Anlagen, die fast ausschließlich von Landwirten betrieben wurden.

Entwicklung der Kompostierung in OÖ in 30 Jahren

Mittlerweile sind aus den vielen ehemaligen bäuerlichen Anlagen Gewerbebetriebe geworden. Rund 120 Kompostierer und 10 Biogasanlagenbetreiber verarbeiten derzeit in Oberösterreich Bioabfälle sowie Grün- und Strauchschnitt für Gemeinden, regionale Firmen und Privatkunden zu bestem Kompost.

Nicht nur die Menge an Bioabfällen ist von 36.000 Tonnen im Jahr 1991 auf mittlerweile über 240.000 Tonnen pro Jahr angestiegen. Auch die Kompostqualität hat sich wesentlich verbessert. Kompostierer sind heute keine reinen Abfallverwerter mehr, sondern vielmehr Produzenten hochwertiger biologischer Produkte.

„Qualitätssicherung wird bei uns in Oberösterreich schon immer groß geschrieben. Die ARGE Kompost und Biogas OÖ hat gemeinsam mit dem Land OÖ vor mehr als 25 Jahren ein Qualitätssicherungs-System aufgebaut, bei dem Kompostanlagen von einem unabhängigen Auditor geprüft und bei positivem Ergebnis zertifiziert werden. Heute wird dieses System erfolgreich in ganz Österreich umgesetzt.“ berichtet Rudolf Hofmann, Obmann der ARGE Kompost & Biogas OÖ stolz. „Wir Oberösterreicher haben aber weiterhin die Nase vorne, denn Qualität wird von jedem einzelnen unserer Mitglieder gelebt. Daher werden auch fast ausschließlich Anlagen aus Oberösterreich mit dem KompOskar für die besten Komposte Österreichs prämiert.“

Die lange Tradition in der Qualitätssicherung und das ständige Streben nach innovativen Lösungen machen die Kompostierung in Oberösterreich so besonders.



Perfekte Zusammenarbeit der ARGE Kompost & Biogas OÖ mit Land OÖ und LAV OÖ

Auch der Landesabfallverband OÖ unterstützt die Kompostierung in OÖ und hat sich dafür eingesetzt, dass die Biotonne flächendeckend in ganz Oberösterreich angeboten wird. Bioabfälle aus Küche und Garten können dadurch ganz einfach in der Biotonne entsorgt und von Kompostierern weiterverarbeitet werden.

Die gute Zusammenarbeit zwischen den Abfallverbänden, den Kompostanlagenbetreibern und dem Land Oberösterreich ist eine 30-jährige Erfolgsgeschichte, die nun in einem Video festgehalten wurde.



Über die ARGE Kompost & Biogas OÖ

Die ARGE Kompost & Biogas OÖ unterstützt Kompostierer und Biogasanlagenbetreiber Oberösterreichs mit einer kompetenten Beratung in den Bereichen Anlagenplanung, Betrieb und Behördenkommunikation und organisiert Zertifizierungen von unabhängigen Auditoren.

Ziel ist es, die dezentrale Kompostierung zu stärken. Diese stellt die beste Form der Kreislaufwirtschaft dar. Sie ist einer Verbrennung biogener Abfälle oder einer zentralen Verarbeitung nach langen Transportwegen vorzuziehen.





