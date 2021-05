Verkaufsstart für CCB-Produktion "JEMAND. Eine Hommage an Johann Kresnik"

Das Center for Choreography Bleiburg/Pliberk startet mit dem Ticketverkauf für die Produktion „JEMAND. Eine Hommage an Johann Kresnik/NEKDO. Poklon Johannu Kresniku“.

Bleiburg (OTS) - Kresniks Biographie ähnelt der von Peer Gynt. In den Kärntner Bergen geboren, erobert er die Theaterwelt, verändert sie, schreibt Tanzgeschichte und nimmt doch stets seine Geschichten mit. Am Ende kehrt er in die Heimat zurück. Kresnik war keine vier Jahre alt, als er erleben muss, wie sein Vater an der slowenischen Grenze erschossen wird. Wer waren die Täter:innen? In seiner Heimat, zu der er eine Hassliebe pflegte, streitet man bis heute quer durch die Familien über historische Schuld und glaubt lieber an Legenden. Aber wer war Faschist:in, wer Kommunist:in, Partisan:in, Widerständler:in, Mitläufer:in, Täter:in, Opfer?

„Jemand" ist kein Stück über Johann Kresnik, auch trägt der Protagonist nicht seinen Namen. Aber er ähnelt ihm in Ausdruck, biographischen Stationen und in seiner Haltung zu politischen Fragen, Fragen an das Theater, das im Sinne von Heiner Müller, solange es Herren und Sklaven gibt, nie aus seinem Auftrag entlassen ist.

Mit diesem Auftrag arbeiten nun ehemalige künstlerische Weggefährt:innen an einem politischen Requiem mit Kresniks Bühnenmitteln: Tanz/Schauspiel/Musik. Ein Stück auch über die Geschichte Kärntens, über Hundert Jahre Volksabstimmung, über Identität und wider das (Ver-)Schweigen. Ein Abend, gewidmet Johann Kresnik und seinem politischen Traum, der Leben heißt.

Tickets für die CCB-Produktion sind ab 1. Juni über Eventim Light verfügbar. Informationen zum Erwerb sind auf Facebook und über die CCB-Website erhältlich. Vorstellungen: 16., 18., 19., 20., 21., 23., 25.07.2021.



mit: Andreas Seifert, Johanna Hainz, Friederike Pöschel, Osvaldo Ventriglia, Urko Fernandez Marzana, Angelica Mattiazzi, Lia Ujčič, Gabriel Lawton, Hermann Enzi, Reinhard Wulz, Chor der Bürgerinnen Bleiburgs uvm.

Regie: Hannes Hametner, Choreografie: Christina Comtesse, Ausstattung: Gottfried Helnwein, Majda Krivograd, Katarina Zalar, Musik: Stefan Thaler und Band, Dramaturgie: Christoph Klimke

– im Rahmen von CARINTHIja 2020 – 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung –

Rückfragen & Kontakt:

Mirjam Sadjak, mirjam @ ccb-tanz.at

www.ccb-tanz.at

www.facebook.com/ccbbleiburgpliberk