Gewerkschaftsfrauen fordern Corona-Bonus auch für die systemrelevanten Reinigungskräfte

vida- und ÖGB-Frauen kritisieren „mangelndes Gespür der Bundesregierung für die echten Lebens- und Arbeitsrealitäten“

Wien (OTS) - Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Auszahlung eines 500-Euro-Corona-Bonus an Pflegekräfte fordern die Frauenabteilungen der Gewerkschaft vida und des ÖGB die Bundesregierung auf, auch den Reinigungskräften für ihre systemrelevante Arbeit einen Bonus auszubezahlen. „Die seit fast eineinhalb Jahren andauernde Corona-Krise hat auch die Herausforderungen und Ansteckungsgefahren für die Beschäftigten in der Reinigungsbranche zusätzlich erhöht“, stellen Olivia Janisch, Vorsitzende der Frauenabteilung in der für die Reinigungskräfte zuständigen Gewerkschaft vida, und ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenvorsitzende Korinna Schumann fest.



Die beiden GewerkschafterInnen kritisieren „das mangelnde Gespür der Regierung für die echten Lebens- und Arbeitsrealitäten der Menschen“, weil beim Corona-Bonus die Reinigungskräfte nicht berücksichtigt wurden. Die anstrengenden systemrelevanten Reinigungsarbeiten werden mehrheitlich von Frauen erbracht, die dafür nur niedrig entlohnt werden. „Es ist ein Armutszeugnis, wenn die Regierung gerade den Reinigungskräften und anderen systemrelevanten Berufsgruppen wie etwa SanitäterInnen keine Corona-Bonus ausbezahlen will“, sind Schumann und Janisch empört.



Im Vorfeld des „Tages der Gebäudereinigung“ am 15. Juni rufen die beiden GewerkschafterInnen in Erinnerung, dass die Arbeit in der Reinigungsbranche durch eine weitestgehend unsichtbare Tätigkeit an Randzeiten aufgrund von geteilten Diensten geprägt ist. Die Beschäftigten bekommen nur selten die Anerkennung, die sie dafür verdienen. Denn neben der durch die Pandemie erhöhten gesundheitlichen Gefährdung beeinträchtigen die Arbeitszeiten auch die Lebensqualität der Reinigungsbeschäftigten.



So müssen Büros, Produktionsstätten, Öffentliche Verkehrsmittel, Supermärkte, Kindergärten, Schulen oder Praxen von ÄrztInnen, Spitäler und andere Räumlichkeiten gerade in Zeiten der Pandemie unter Ansteckungsrisiko penibel gereinigt und desinfiziert werden. „Es ist daher höchst an der Zeit, dass die Menschen, die in der Reinigung hart arbeiten, Wertschätzung und bessere Arbeitsbedingungen erhalten. Die Regierung ist aufgefordert, mit einem Corona-Bonus hier einen ersten Schritt zu setzen, denn die unverzichtbare Arbeit der Reinigungskräfte kommt schließlich der gesamten Gesellschaft zu Gute“, bekräftigen Janisch und Schumann abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Hansjörg Miethling

Tel.: 0664 / 6145 733

E-Mail: hansjoerg.miethling @ vida.at

Internet: www.vida.at