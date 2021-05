Neue Doku „Der talentierte Herr Marsalek – Wie man Geld erfindet“ am 26. Mai um 21.05 Uhr in ORF 1

„Eco“ berichtet am 27. Mai um 22.30 Uhr in ORF 2 über „Ein Jahr Wirecard-Skandal: Markus Braun – der geheimnisvolle Drahtzieher“

Wien (OTS) - „Prepare for bad news. Und zwar wirklich schlechte News“, schreibt Jan Marsalek am 18. Juni 2020 via Telegram an einen Vertrauten. Kurz darauf bricht der deutsche Zahlungsdienstleister Wirecard in sich zusammen. Jan Marsaleks Name ist für immer untrennbar mit Wirecard und damit mit dem größten Finanzskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte verknüpft. Gemeinsam mit Markus Braun, der wie Marsalek ebenfalls aus Österreich stammt, leitete er fast 20 Jahre lang die Geschicke des Zahlungsdienstleisters. Bis bekannt wurde, dass 1,9 Milliarden Euro des Asien-Geschäfts möglicherweise einfach erfunden worden waren. Wirecard fällt im Juni 2020 wie ein Kartenhaus in sich zusammen, Markus Braun wird verhaftet.

Der für das Asien-Geschäft verantwortliche Jan Marsalek setzt sich gerade noch rechtzeitig ab. Vom Flugplatz Bad Vöslau; dringend verdächtig, ihm dabei geholfen zu haben: der ehemalige FPÖ-Nationalratsabgeordnete Thomas Schellenbacher und Herr W., ein ehemaliger Abteilungsleiter des BVT. Danach verschwindet er spurlos.Und als wäre das alles noch nicht absurd genug, stellt sich nach Marsaleks Verschwinden auch noch heraus, dass er offenbar beste Kontakte zu Geheimdiensten gepflegt und selbst Ambitionen hatte, in diesem Bereich tätig zu werden. Die Geschichte von Jan Marsalek ist ebenso faszinierend wie erstaunlich.

Die Dokumentation „Der talentierte Herr Marsalek – Wie man Geld erfindet“ von Marlies Faulend, Jane Hardy, Elisabeth Pfneisl, Markus Preslmayr und Hubertus Schwarz geht am Mittwoch, dem 26. Mai 2021, um 21.05 Uhr in ORF 1 folgenden Fragen nach: Wer ist dieser Mann, der von so vielen als wenig greifbar beschrieben wird? Wie konnte er so hoch aufsteigen und so tief fallen? Und wo könnte er heute sein? Mit dem Thema „Ein Jahr Wirecard-Skandal“ beschäftigt sich am Donnerstag, dem 27. Mai, um 22.30 Uhr in ORF 2 auch „Eco“ im Beitrag „Markus Braun – der geheimnisvolle Drahtzieher“.

