Ist jetzt der Zeitpunkt für eine Wohnbaufinanzierung?

Andreas Luschnig von Interhyp Österreich auf der Wiener Immobilienmesse

Wien (OTS) -

Am 29. Mai um 11:00 Uhr spricht Interhyp-Niederlassungsleiter Andreas Luschnig mit dem Chefredakteur der Immobilienredaktion Walter Senk über die aktuelle Situation für Wohnbaufinanzierungen.

Solange die Hauspreise weiter steigen, die Zinsen aber niedrig sind, lohnt sich in den meisten Fällen die Investition in Betongold.

Kreditnehmer erhalten bei Interhyp Österreich aktuell Bestzinssätze um die 0,3% variabel (effektiv 0,6%), Fixzinssatz für 10 Jahre 0,9% nominal (effektiv 1,2%) – Laufzeit jeweils 30 Jahre, Kreditbetrag 300.000 EUR

Eine Immobilienfinanzierung hat vor allem zwei äußere Variablen: den Objektpreis und die Zinssituation. „Die Preise steigen unaufhaltsam, aber die Zinsen sind im Vergleich noch sehr niedrig“, sagt Andreas Luschnig, der die Interhyp Niederlassung in Wien leitet. „Wir glauben, dass für viele Menschen derzeit ein geeigneter Zeitpunkt ist, sich mit einer Wohnbaufinanzierung auseinanderzusetzen. Aber jeder Haus- oder Wohnungskauf ist eine große Investition, die gut geplant und überlegt sein sollte.“ Wie Luschnig die weitere Entwicklung des Marktes einschätzt und was er allen Immobilieninteressenten rät, bespricht er am 29. Mai 2021 um 11:00 Uhr mit dem Chefredakteur der Immobilienredaktion Walter Senke auf der ersten digitalen Wiener Immobilienmesse WIM. Die Wiener Immobilienmesse ist die Informationsplattform zum Thema Immobilien, Miete, Energie- und Umwelttechnik und vieles mehr. Neben Immobilienmaklern, Banken und Baufinanzierern werden auch Architekten, Bauträger und auf das Modernisieren, Energie- und Umweltthemen spezialisierte Aussteller vertreten sein. www.immobilien-messe.at

