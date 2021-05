LEAD Horizon: WHO bestätigt - Gurgelmethode ist sicher

Erfolgsmodell der PCR-Testung in Wien könnte auf ganz Österreich ausgerollt werden

Wien (OTS) - Was bei der Eindämmung der Pandemie mit der Initiative „Alles gurgelt“ in Wien gelingt, wird auch in Genf gehört: Die WHO und die ECDC erkennen die Wirksamkeit der Gurgelmethode an – vor allem bei Screening asymptomatischer Personen. Nach dem Vorbild in Wien könnte der niederschwellige Zugang zu der PCR-Testung auf ganz Österreich ausgerollt werden. Das wird auch notwendig sein, wenn Österreich nicht wieder unvorbereitet in den Herbst und damit in einen nächsten Lockdown gelangen will, hält Prof. Dr. Christoph Steininger, Mitbegründer des PCR-Gurgeltests von LEAD Horizon, fest.

Kostenloses Test-Kit aus einer Bipa-Filiale holen, gurgeln, ins Sackerl geben, in die nächste Rewe-Filiale bringen und innerhalb von 24 Stunden erfahren, ob man Covid-19 positiv oder negativ ist. Für die Wienerinnen und Wiener gehört diese Art der Testung seit Jänner zum Alltag. Im Rahmen der Initiative „Alles gurgelt“ nutzen 40.000 Menschen in der Bundeshauptstadt Tag für Tag das niederschwellige Angebot, um ihren Covid-19-Status mit diesen PCR-Tests zu erfragen. Möglich macht das das österreichische Unternehmen LEAD Horizon, das die PCR-Testung mittels Rachenspülflüssigkeit in Verbindung mit einer WebApp entwickelt hat.

Darauf, wie wirkungsvoll und wesentlich diese Gurgel-Tests in der Bekämpfung sind, machen nun auch die WHO und die ECDC aufmerksam. Sie setzen die Speichel-Probe mit einem Nasen-Rachenabstrich gleichwertig – insbesondere bei Screening asymptomatischer Personen. „Nicht nur, dass die Speichelprobeentnahme einfach, nicht-invasiv und selbst durchgeführt werden kann, sie ist erwiesenermaßen sicherer als Nasenabstrich-Tests“, so Prof. Dr. Christoph Steininger. Der Virologe, Infektiologe und Internist ist Mitbegründer von LEAD Horizon, dessen Erfolge bei der Test-Initiative weit über die Landesgrenzen hinaus klingen – sogar ein Team aus Seoul hörte von „Alles gurgelt“ und erkundigte sich nach der Test-Strategie.

Fehler nicht wiederholen und vorbereitet in den Herbst gehen

„Regelmäßige, rasche und hochwertige Tests sind essentielles und wirkungsvolles Mittel bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie“, betont Dr. Steininger und fügt hinzu: „Eine effektive Teststrategie ist günstiger als jeder weitere Lockdown!“

Auch wenn derzeit dank des nahenden Sommers und der voranschreitenden Durchimpfung der Bevölkerung alle Zeichen auf die Rückkehr in die Normalität deuten, warnt der Mediziner davor, erneut unvorbereitet in den Herbst und Winter zu gehen. „Es wird nicht vorbei sein! Um nicht die Fehler des vorherigen Sommers zu wiederholen, ist es wichtig, dieses Mal die warme Jahreszeit zu nutzen, um Teststrategien auszubauen und nicht erneut in einen Lockdown zu schlittern.“

Ausrollung auf Bundesländer: „Agieren statt reagieren!“

Für Wien hat Projektpartner Lifebrain angesichts der Öffnungsschritte am 19. Mai die Labor-Kapazitäten erweitert, wodurch mittlerweile 400.000 Tests pro Tag ausgewertet werden können. Was in Wien mit „Alles gurgelt“ begonnen wurde, könnte auf ganz Österreich ausgerollt werden: „Ja, das wäre auch ohne Probleme in den restlichen Bundesländern möglich. Drei Monate brauchen wir, um die Kapazitäten und die Logistik dementsprechend hochzufahren und einzurichten“, so Dr. Steininger. Dann könnte nach dem Vorbild Wien, wo dank der Gurgeltests vier Mal mehr PCR-Tests durchgeführt werden als in ganz Österreich, landesweit gegurgelt werden.

Denn die Möglichkeit, sich regelmäßig auf Covid-19 testen zu lassen, wird weiterhin eine tragende Rolle spielen. „Es gilt weiterhin: Agieren statt reagieren, um Schule, Handel, Tourismus und Gastronomie geöffnet und die Intensivstationen entlastet zu lassen“, appelliert der Mediziner, schon jetzt in den Herbst zu blicken und (Test-)Strategien zu entwickeln.

„Alles gurgelt“ im Detail:

Im Rahmen der Initiative „Alles gurgelt“ stellt die Stadt Wien kostenlos PCR-Testungen zur Verfügung.

zur Verfügung. Mit Stand 9. Mai 2021 wurden seit 25. Jänner 2021 in Summe 1.489.552 Proben ausgewertet – davon waren 8.040 positiv.

ausgewertet – davon waren 8.040 positiv. Die Anzahl der ausgewerteten Proben pro Woche hat sich innerhalb von drei Monaten von 5.590 auf 249.877 erhöht.

So funktioniert es: Über die Website www.allesgurgelt.at holt man sich seinen ersten Barcode für die Abholung der Tests bei einer der 160 Wiener Bipa-Filialen.

Zuhause wird dann gegurgelt/gespült. Dazu muss lediglich die WebApp unter lead-horizon.org/public geöffnet und den Anweisungen der WebApp – verfügbar in elf Sprachen – gefolgt werden.

Nach dem „Gurgeln“ kann der Test an allen über 620 Rewe-Standorten in ganz Wien abgegeben werden – also bei Billa, Merkur, Bipa, Penny oder auch Tankstellen mit Rewe-Shops. Letztere stehen auch am Sonntag und am Feiertag zur Verfügung.

in ganz Wien abgegeben werden – also bei Billa, Merkur, Bipa, Penny oder auch Tankstellen mit Rewe-Shops. Letztere stehen auch am Sonntag und am Feiertag zur Verfügung. Die Auswertung erfolgt in Labors. Innerhalb von 24 Stunden ab Einlangen der Probe im Labor kann das Testergebnis via WebApp abgerufen werden.

ab Einlangen der Probe im Labor kann das Testergebnis via WebApp abgerufen werden. Weitere Informationen: www.allesgurgelt.at



Über LEAD Horizon

LEAD Horizon ist ein österreichisches Unternehmen, das Anfang 2020 von Assoc.-Prof. Dr. med. Christoph Steininger und Michael Putz gegründet wurde. Gemeinsam mit Wirtschaftspartnern haben sie das innovative und zum Patent angemeldete personalisierte Selbst-Test-Set zur Ermittlung von Covid-19 mittels einer Rachenspülflüssigkeit und unter Anleitung durch eine WebApp entwickelt. Mit dieser PCR-Testung bieten sie passende Lösungen für Unternehmen, Kultur, Sport und Privatpersonen an und ermöglichen, ein Vielfaches an Testungen niederschwellig, zeitsparend und bequem durchzuführen.

www.lead-horizon.com



