AVISO: Die Sonderausstellung „Maximilian1 – Der Kaiser und seine Turniere“ eröffnet am 28. Mai in der Hofburg Innsbruck

Digitales und multimediales Vermittlungskonzept ausgebaut und erweitert

Innsbruck (OTS/BHÖ) - Die Burghauptmannschaft Österreich eröffnet am 28. Mai mit der Sonderausstellung „Maximilian1 – Der Kaiser und seine Turniere“ eine Erweiterung der 2019 eingerichteten Dauerausstellung, die sich nicht nur mit dem Leben und Wirken Kaiser Maximilians I. befasst, sondern auch Hintergründe und die Zeit des unvergesslichen Monarchen beleuchtet. Mit dem heurigen Themenschwerpunkt rückt dabei eine der größten Leidenschaften Maximilians ins Zentrum der Ausstellung, das spätmittelalterliche Turnierwesen. Neben historischen Objekten aus der Zeit sorgen sieben neue digitale Stationen für faszinierende und einzigartige Einblicke. Gemeinsam mit der eigens für die Ausstellung entwickelten App bieten sie eine spannende Entdeckungsreise für die ganze Familie.

Mit einer digitalen Rekonstruktion der Burgruine Fragenstein, die von der Burghauptmannschaft Österreich in Kooperation mit der Marktgemeinde Zirl realisiert werden konnte, wird eine der bedeutendsten privaten Residenzen und Jagdschlösser Kaiser Maximilian I. zu neuem Leben erweckt. Beim Festakt am 28. Mai wird diese erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Wir freuen uns, dass bereits zahlreiche Ehrengäste ihre Teilnahme an der Veranstaltung zugesagt haben.

Bitte merken Sie vor:

Eröffnung der Sonderausstellung „Maximilian1 – Der Kaiser und seine Turniere“

Datum: Freitag, 28. Mai 2021, 10:00 Uhr

Ort: Hofburg Innsbruck, Rennweg 1, 6020 Innsbruck

Es sprechen:

Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck

Landeshauptmann Günther Platter

Landesrätin Dr. Beate Palfrader

Projektleiter HR Mag. Markus Wimmer

Den Abschluss der Eröffnungsfeier bildet eine exklusive Preview der heurigen Sonderausstellung.

Wir laden alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Eröffnungsfeier ein und ersuchen auf Grund der aktuellen Einschränkungen durch die COVID-19 Gesundheitsmaßnahmen um vorherige Anmeldung unter presse @ burghauptmannschaft.at. Es bestehen Film- und Fotomöglichkeiten.

COVID-19 Maßnahmen: Wir ersuchen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen gültigen Impf-, Test- oder Genesungsnachweis zur Veranstaltung mitzubringen. Dazu wird von der Burghauptmannschaft Österreich in Kooperation mit dem Roten Kreuz am Veranstaltungstag eine Screeningstraße in der Hofburg Innsbruck eingerichtet in der sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr kostenlos testen lassen können. Bei der Veranstaltung gilt die FFP-2 Maskenpflicht. Auf die Einhaltung des 2 m Abstandes wird geachtet, weshalb die Besichtigung der Ausstellung nur in Kleingruppen erfolgen kann.

