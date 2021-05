UEFA Europa League Finale live auf PULS 4: Villarreal CF vs. Manchester United am Mittwoch, um 20:15 Uhr

Das Finale der UEFA Europa League zwischen Villarreal und Manchester United steht vor der Türe. Als Stargast ist Zlatko Junuzovic vom FC Salzburg im PULS 4 Studio mit dabei.

Wien (OTS) - Die diesjährige Saison der UEFA Europa League steuert auf ihr absolutes Highlight zu. Villarreal trifft mit seinem Trainer und Europa League Spezialist Unai Emery auf das Starensemble von Manchester United und will den ersten Europa League Titel in der Klubgeschichte einfahren, für United wäre es der erste unter Ole Gunnar Solskjaer. Während die Red Devils auf ihre Offensivpower setzen, will das Gelbe U-Boot mit spielerischen Mitteln und mannschaftlicher Geschlossenheit dagegenhalten. PULS 4 überträgt das Finale am Mittwoch um 20:15 Uhr live. Zlatko Junuzovic, Meister und Cupsieger mit dem FC Salzburg, ist als Stargast mit dabei.



PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Reporter: Mario Hochgerner

Stargast: Zlatko Junuzovic

Experte: Johnny Ertl



UEFA Europa League LIVE: Villareal CF vs. Manchester United

Am Mittwoch, um 20:15 Uhr live auf PULS 4



Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com

