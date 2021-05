Neue Sammlermünzen-Reihe: The Royal Mint verleiht The Who eine Bühne

London (ots/PRNewswire) - The Royal Mint, der Hersteller britischer Münzen, hat heute eine neue Reihe von Sammlermünzen auf den Markt gebracht, mit denen die legendäre britische Band The Who gefeiert wird. Zur feierlichen Einführung der Münze besuchte der Mitbegründer und Leadsänger von The Who, Roger Daltrey, The Royal Mint, um eine der allerersten Münzen zu prägen und verlieh der neuen Münze und ihrem Design damit das Gütesiegel der Band.

Die The Who-Sammlermünze ist die vierte der Kollektion "Music Legends" von The Royal Mint und folgt auf die Münzen zu Ehren von Queen, Elton John und David Bowie. Das dynamische Design der Münze enthält einige der bekanntesten Symbole aus den lauten Live-Auftritten der Band - darunter die britische Flagge, ein Mod-Logo und eine Rickenbacker-Gitarre, die einen Lautsprecher zerschlägt. Zusammen bilden die Symbole auf der Münze einen Flipper-Tisch, eine Anspielung auf die Single Pinball Wizard und das Album Tommy, eines der berühmtesten Alben der Band. Mit neuester Farbdrucktechnologie wurden Elemente der Münze digital gedruckt, um das leuchtende Rot, Weiß und Blau des Bandemblems in den Vordergrund zu rücken.

Unter Verwendung der neuesten innovativen Technologie und Herstellungstechniken wurde einer Reihe von Münzen ein spezieller Stoßwelleneffekt verliehen, der vom Lautsprecher ausgeht und die Münze noch detailreicher macht. Die Designer und Kunsthandwerker von Mint haben diesen Effekt zu Ehren des rekordverdächtig lauten Konzerts von The Who entwickelt - ein Rekord, der ein Jahrzehnt lang gehalten wurde.

Clare Maclennan, Divisional Director of Commemorative Coin bei der Royal Mint, erklärte: "The Who sind eine legendäre britische Band mit einem unglaublichen musikalischen Vermächtnis, und es fühlt sich richtig an, sie mit einer offiziellen britischen Münze zu würdigen. Die The Who-Münze ist die neueste und letzte in unserer "Music Legends"-Serie, die legendäre britische Künstler mit originellen neuen Designs feiert. Es war uns eine Ehre, dass Roger Daltrey The Mint besucht hat, um eine der ersten Münzen zu prägen und das Team zu treffen, das dieses wunderbare Design erschaffen hat. Unsere Music Legends-Serie macht eine neue Generation auf das Münzensammeln aufmerksam, und wir hoffen, dass dieses Design zu einem geschätzten Fanartikel werden wird."

Roger Daltrey, Mitbegründer und Leadsänger von The Who, erklärte: "Es ist uns eine Ehre, eine Münze produzieren zu lassen, die das musikalische Vermächtnis von The Who würdigt. Das Design der Münze erfasst die wahre Essenz der Band und das, wofür wir stehen. Es war ein fantastischer Moment, eines der ersten Stücke in der Sammlung zu prägen und die Bandbreite der Technologien und Prozesse zu sehen, die für die Herstellung einer Münze nötig sind."

Pete Townshend, Lead-Gitarrist von The Who, erklärte: "Ich freue mich, dass die Arbeit der Band durch diese fantastischen Münzen von The Royal Mint gewürdigt wird."

The Who bestand zunächst aus drei Schülern, die ihre Liebe zur Musik gemeinsam hatten, besonders für Jazz und Skiffle, Rock und Rhythm & Blues. Die Band bestand ursprünglich aus John Entwistle, Pete Townshend und Roger Daltrey, später kam Keith Moon hinzu. Dank eines musikalischen Vermächtnisses von mehr als 50 Jahren und einer beeindruckenden Bilanz von 100 Millionen verkauften Alben weltweit, über einer Milliarde Streams weltweit, als Mitglieder der Rock & Roll Hall of Fame und der UK Music Hall of Fame und als Gewinner des BRIT- und des GRAMMY-Preises gelten The Who heute als "die größte Rock'n'Roll-Band der Welt".

Die von The Royal Mint und Bravado, dem führenden Handelsunternehmen der Universal Music Group, erstellte The Who-Münze ist als edelmetallfeste Edition in limitierter Auflage sowie als Brilliant Uncirculated-Edition erhältlich. Die Brilliant Uncirculated-Münze ist bei The Royal Mint auch exklusiv in Farbe erhältlich. Die vollständige Kollektion finden Sie auf der Website von The Royal Mint www.royalmint.com/the-who

