„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“-Premiere: „Die Reisen der Habsburger: Kaiser Franz Joseph“

Außerdem: „erLesen“, „CIVIS Medienpreis 2021“, Start für „Kultur Heute“-Rubrik: „Es geht los – Die ORF-III-Festivalinitiative“, Bundesrat-Konferenz live

Wien (OTS) - Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 25. Mai 2021, folgt der dritte Teil der „Erbe Österreich“-Reihe „Die Reisen der Habsburger“ den Spuren von Kaiser Franz Joseph. Danach stehen die Teile „Kaiserstadt Bad Ischl“ und „Habsburgs Fuhrpark auf dem Programm“. In „erLesen“ begrüßt Heinz Sichrovsky Monika Helfer, Matthias Strolz, Radek Knapp und Gregor Demblin. Abschließend zeigt ORF III den „CIVIS Medienpreis 2021“.

Am Morgen lädt der Bundesrat zur „Konferenz zur Zukunft Europas“ – „Politik live“ überträgt ab 9.30 Uhr. Eingangs werden die Einreichungen des Jugend-Videowettbewerbs „Zukunft.Jugend.Europa“ präsentiert. Anschließend diskutieren die jugendlichen Produzentinnen und Produzenten aus allen Bundesländern mit einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der EU-Kommission, mit Bundesministerin Karoline Edtstadler sowie mit Mitgliedern des Bundesrates über Europas Zukunft. Um 12.00 Uhr liefert „ORF III AKTUELL“ einen Nachrichtenüberblick.

Im Vorabend präsentiert „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) die neue Rubrik „Es geht los – Die ORF-III-Festivalinitiative“. Das Moderationstrio Peter Fässlacher, Ani Gülgün-Mayr und Patrick Zwerger bittet Künstlerinnen und Künstler sowie die Intendantinnen und Intendanten zum Interview. Insgesamt rund 50 Spielstätten in allen neun Bundesländern werden besucht. Zum Auftakt startet „Kultur Heute“ mit ImPulsTanz-Festival-Intendant Karl Regensburger und der Tänzerin und Choreografin Eva Schaller

Den Beginn des dreiteiligen „Erbe Österreich“-Abends macht: „Die Reisen der Habsburger: Kaiser Franz Joseph“ (20.15 Uhr). Über zweihundert Reisen brachten Kaiser Franz Joseph in seinem langen Leben weit über die Grenzen seines Reiches hinaus. Vom Treffen mit dem deutschen Kaiser im neuerblühten Seebad Abazzia, über die Weltausstellung in Paris bis nach Ägypten zur Eröffnung des Sueskanals. Die Autoren Andreas und Carola Augustin haben für diese ORF-III-Neuproduktion aufwendig recherchiert, Gestalterin Isabel Gebhart hat die Szenen authentisch rekonstruiert. Anschließend stehen auf dem Programm: „Kaiserstadt Bad Ischl“ (21.05 Uhr) und „Habsburgs Fuhrpark“ (21.55 Uhr).

In „erLesen“ begrüßt Heinz Sichrovsky um 22.45 Uhr Schriftstellerin Monika Helfer, Unternehmer und Autor Matthias Strolz, Autor Radek Knapp sowie „myAbility“-Gründer Gregor Demblin. Monika Helfer feierte letztes Jahr mit „Die Bagage“ ihren großen Erfolg. 2021 folgt nun mit „Vati“ der zweite Teil ihrer Familientrilogie. Matthias Strolz macht sich in „Kraft und Inspiration für diese Zeiten“ Gedanken über das Leben und Radek Knapp in „Von Zeitlupensymphonien und Marzipantragödien“ über Österreich. Gregor Demblin hingegen erzählt davon, „Wie ich lernte, Plan B zu lieben“.

Abschließend zeigt ORF III den „CIVIS Medienpreis 2021“ (23.35 Uhr), Europas wichtigsten Medienpreis für Integration. Ausgezeichnet werden Projekte, die einen herausragenden Beitrag zu Integration und kultureller Vielfalt leisten. Jaafar Abdul-Karim führt durch die Verleihung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at