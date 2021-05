Polizei steigt in CBD - Handel ein? CBD - Discounter jubeln!

Realjurist und Jus-Student Wolfgang Pöltl sieht sich in seiner Rechtsmeinung bestätigt. Erfolg für die Rechtssicherheit.

Graz (OTS) - CBD - Öle sind seit über 2000 Jahren als beliebtes Hausmittel in Gebrauch und bekannt. Während man im Gesundheitsministerium noch mit der Erstellung verfassungswidriger Gesetze und Verordnungen in Sachen Corona beschäftigt war, hält der Siegeszug der positiv wirkenden Inhaltsstoffe der Hanfpflanze (Cannabidiol, besser bekannt als CBD) weiter an. CBD - Öle in jeder Form, von der Anwendung als Aromastoff bis hin zu CBD - Tropfen, sind nun am Markt frei erhältlich. Nicht zuletzt auch weil der EUGH endlich ein Machtwort gesprochen und (auch die Rechtsauffassung des Wolfgang Pöltl) bestätigt hat, dass CBD - Öle (Anm.: THC - Gehalt unter 0,3 %) keine psychoaktive Wirkung haben und der menschlichen Gesundheit nicht schaden. Die ehemalige Gesundheitsministerin Hartinger - Klein hatte ja (aus meiner Sicht völlig rechtswidrig und unzulässig) versucht, das Inverkehrbringen von CBD - Ölen zu verhindern. Dass nun aber sogar die Polizei (siehe aktuelle CBD - Polizeipreisliste 2021) CBD - Öle verkauft, das ist nicht nur sehr löblich (die Polizei, dein Freund und Helfer) und durch gesunden Wettbewerb dem Markt förderlich, sondern zeigt auch, dass der Verkauf von CBD - Ölen nur legal sein kann. Die Volksgesundheit wird es danken.

