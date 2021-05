Bundeskanzler Sebastian Kurz erfreut über Corona-Entwicklung und 7-Tage-Inzidenz von 50

7-Tage-Inzidenz erstmals seit September bei 50 - Zahl der Hospitalisierten so niedrig wie zuletzt im Oktober - Bis Ende des Wochenendes 3,3 Millionen Geimpfte

Wien (OTS) - „Dass die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit letztem September bei einem Wert von 50 liegt, ist sehr erfreulich und zeigt, dass die Richtung stimmt. Als Bundesregierung handeln wir stets unter dem Grundsatz ‚So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig’. Diese Strategie in Kombination mit den regionalen Maßnahmen und dem massiven Testen hat sich bewährt. Derzeit zeigen alle Parameter im Kampf gegen die Pandemie in die richtige Richtung. Während Inzidenz und Ansteckungszahlen stetig sinken, steigt die Zahl der Geimpften schneller als erwartet. Besonders entscheidend ist, dass die Zahl der Hospitalisierten stark zurückgeht und diese Entwicklung zeigt, dass die Impfung wirkt.“

Nächsten Freitag findet im Bundeskanzleramt die nächste Abstimmungsrunde zwischen Bundeskanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister, Tourismusministerin, Landeshauptleuten und Experten statt, um über die weiteren Öffnungsschritte im Juni und Juli zu entscheiden.

