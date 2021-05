ARBÖ: Staus und Verzögerungen beherrschen das Pfingstwochenende

Wien (OTS) - Auch heuer kommt es so wie jedes Jahr zu Pfingsten auf den Straßen zu Staus und Verzögerungen. Auch die neuesten Lockerungen im Bezug auf die Covid 19 Pandemie schreckt Reiselustige nicht davor ab einen Kurztrip in südlichere Gefilde, zum Beispiel die die Adria, zu unternehmen. Die 14-tägigen Pfingstferien in vier deutschen Bundesländern tragen ihre Rolle dazu bei.

Nichts desto trotz gilt weiterhin die 3G-Verordnung, geimpft-getestet-genesen, zu beachten.

Hauptbrennpunkt im Staugeschehen am Samstag Vormittag war die A13, Brenner Autobahn in Tirol, vor dem Grenzübergang Brennerpass. Hier kam es, bei einer gemeldeten Staulänge von 18 Kilometern, zu einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde. Maßgeblich zu den Verzögerungen beigetragen hat auch hier laut ARBÖ-Informationsdienst die Baustelle im Brenner Basistunnel.

Weitere Staupunkte in Tirol sind unter anderem die B182, Brennerstraße und der Grenzübergang Kiefersfelden. Hier wurden in beiden Richtungen, aufgrund der Polizeikontrollen, bis zu eine Stunde Wartezeit gemeldet. Natürlich wird auch an diesem Wochenende durch die erleichternde Grenzverordnung das Deutsche Eck für Einkäufe und Verwandtenbesuche attraktiv, soll heißen es kommt vor allem auch am Grenzübergang Walserberg zu Polizeikontrollen und dementsprechenden Staus.

Weitere Verzögerungen innerösterreichisch zeichneten sich vor allem an folgenden Grenzübergängen und Abschnitten ab:

A4, Ost Autobahn, beim Grenzübergang Nickelsdorf

A8, Innkreis Autobahn, beim Grenzübergang Suben

A9, Pyhrn Autobahn, beim Grenzübergang Spielfeld

A10, Tauern Autobahn, im Reittunnel und Werfen

A14, Rheintal Autobahn, Höhe Hörbranz

S16, Arlberg Schnellstraße, Höhe Dalaas

Für weitere verkehrstechnische Informationen steht Ihnen der ARBÖ-Informationsdienst unter 050 123 123 zu Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at