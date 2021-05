Oö. Volksblatt: "Jubel ist nicht wirklich angebracht" von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 22. Mai 2021

Linz (OTS) - Es ist ja eh schön, wenn man seiner Freude Ausdruck verleiht. Aber wenn man so wie SPÖ-Chefin Rendi-Wagner oder Neos-Frontfrau Meinl-Reisinger wegen eines lachenden Auges den Blick für die Realität völlig verliert, ist es eher traurig. Nur zur Klarstellung: Die „siegreichen“ SPÖ-Studenten haben rund ein Drittel ihrer Wähler von 2019 verloren, statt knapp 20.000 haben nur mehr 13.054 VSStÖ angekreuzt. Bei den Neos ging die absolute Zahl von fast 9000 auf nun 5998 zurück. Ja, bei dieser Wahl gab es in absoluten Zahlen eigentlich nur Verlierer. 340.000 Studenten werden von der ÖH offiziell vertreten und nur 53.181 sind offensichtlich an dieser Vertretung interessiert. Ein Grund war sicher Corona, aber angesichts dieser Wahlbeteiligung in Jubel zu verfallen und zur Tagesordnung überzugehen, ist absolut nicht angebracht.

