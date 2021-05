GÖD: Bundestag der Landesverwaltung

Peter Oberlehner als Bundesvorsitzender bestätigt

Wien (OTS) - Der 17. Bundestag der GÖD Landesverwaltung hat Ende April 2021 stattgefunden und wurde coronabedingt im Rahmen einer Videokonferenz abgehalten. Die geheime Wahl wurde dabei in Form einer Briefwahl durchgeführt, wobei die Stimmzettel von der Wahlkommission live während des Bundestages ausgezählt wurden. Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Peter Oberlehner (FCG, Oberösterreich) wurde dabei mit 98,25 % Zustimmung für weitere fünf Jahre zum Vorsitzenden der GÖD Landesverwaltung gewählt. Als seine Stellvertreter erhielten Dr. Günther Lippitsch (FCG, Steiermark) und Mag. Werner Wenig (FSG, Kärnten) das Vertrauen der Delegierten.

Im Rahmen der Videokonferenz wurden auch der erste Präsident des oberösterreichischen Landtags Wolfgang Stanek und GÖD Vorsitzender Dr. Norbert Schnedl begrüßt. Beide drückten in ihren Ansprachen ihre besondere Wertschätzung gegenüber den Landesbediensteten in ganz Österreich aus und beteuerten, dass gerade die Landesverwaltungen ein großer Stabilitätsfaktor unserer Republik sind – nicht nur in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie.

Bei seinen Dankesworten betonte der wiedergewählte Vorsitzende Peter Oberlehner, dass er sich in bewährter Weise wieder um die Anliegen des Landesdienstes annehmen wird. In der derzeitig besonders spannenden Zeit wird die Bundesvertretung Landesverwaltung die breite Themenpalette des Landesdienstes österreichweit gut besetzen, um so gemeinsam mit den Ländervertreterinnen und Landesvertretern wiederum zu guten Lösungen im Sinne der Kolleginnen und Kollegen zu kommen.

Rückfragen & Kontakt:

LAbg. Bgm. Peter Oberlehner

Vorsitzender

Bundesvertretung Landesverwaltung

Tel.: 0664/6007211577

peter.oberlehner @ goed.at