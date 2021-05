99 Luftballone für die Freiheit unserer Kinder & Jugendlichen

Plattform RESPEKT startet Aktion für Kinder- und Jugendrechte - Aviso Foto-Termin

Wien (OTS) - Die Plattform RESPEKT, eine unabhängige und überparteiliche Initiative zur Förderung der demokratischen Kultur, veranstaltet kommende Woche eine erste Aktion für die Kinder- und Jugendrechte in Österreich. Sie will damit auf das dramatische Unrecht aufmerksam machen, welches rund 2,2 Millionen Kindern und Jugendlichen (im Alter bis zu 25 Jahren) in den letzten 15 Monaten durch die verordneten Zwangsmaßnahmen widerfahren ist. +++

Ziel der Plattform-Aktionen ist, dass alle Kinderrechte wieder uneingeschränkt Gültigkeit erlangen und dem Kindeswohl bei sämtlichen Entscheidungen prioritäre Bedeutung zukommt. Es gelte mehr denn je, Kinder und Jugendliche vor Übergriffen durch Zwangsmaßnahmen - wie direkten oder indirekten Impfzwang, Masken- und Testzwänge - zu schützen.

Mit 99 Luftballonen, die die Plattform RESPEKT steigen lassen wird, soll ein weithin sichtbares Zeichen für das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Freiheit und eine freie Entwicklung gesetzt werden. 99 Spiel- und Sportbälle, in einem bunten Kreis am Boden platziert, sollen die vielen verlorenen, geraubten Spiel- und Trainingsstunden für Kinder und Jugendliche in den vergangenen Monaten symbolisieren.

Ort: Volksgarten/Nähe Ballhausplatz. Zeit: Mittwoch, 26. Mai 2021, ca. 11.30 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt: Plattform RESPEKT; Office, Heumühlgasse 9/Top 69, 1040 Wien. M.: office @ respekt.plus; T.: +43/676/606 1616. Medien-Ansprechperson: Dr. Angelika Mayrhofer-Battlogg, MSc, MBA.