KORREKTUR: Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 24. bis 30. Mai 2021

Beginnzeiten am Donnerstag, 27. Mai

Korrektur zu OTS_20210521_OTS0099

Wien (OTS) - Staatsbesuch der Staatspräsidentin der Republik Estland, Kersti Kaljulaid, und von Herrn Georgi-Rene Maksimovski von 26. – 27. Mai 2021 in Österreich

Mittwoch, 26. Mai

10.30 Uhr: Begrüßung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren (Innerer Burghof)

anschl.: Fototermin vor dem Eingang zur Präsidentschaftskanzlei (Ballhausplatz) - Einlass in den Medienbereich von 9.45 bis 10.15 Uhr

12.00 Uhr: Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter (Zeremoniensaal/Wiener Hofburg) - Einlass über die Botschafterstiege im Schweizerhof von 11.15 bis 11.45 Uhr

16.00 Uhr: Gemeinsame Teilnahme am österreichisch-estnischen Wirtschaftsforum/Rede (Wirtschaftskammer Österreich/1040 Wien)

Donnerstag, 27. Mai

Teilnahme an einer Paneldiskussion im Haus der Europäischen Union

10.15 Uhr: Begrüßung der beiden Staatsoberhäupter durch den Vertreter der Europäischen Kommission, Martin Selmayr/Fotopoint in der Eingangshalle (Haus der Europäischen Union/1010 Wien)

10.30 Uhr: Gemeinsame Teilnahme der beiden Staatsoberhäupter an der Paneldiskussion zum Thema „Green, digital & geo-politics: Europe´s next frontiers after the pandemic“/Rede (Livestream aus dem Haus der Europäischen Union)

Hinweis: Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes (1010 Wien, Innerer Burghof beim Ochsentor) ausgegeben.

