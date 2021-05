Frühlingserwachen mit Gratis-Platzkonzerten

Klassik mit den Vienna Imperial Philharmonics und dem Solocellisten der Wiener Philharmoniker an prominenten Wiener Plätzen

Wien (OTS) - Einen musikalischen Willkommensgruß an den Frühling und an das WienerPublikum entbieten die Vienna Imperial Philharmonics bei vier Platzkonzerten am Sonntag, dem 23. Mai, an vier prominenten Standorten der Wiener Altstadt. Die "Reise" zwischen den Auftrittsorten bewältigen die Musiker mit einem nostalgischen Oldtimerbus der Fa. Gschwindl.

Mit dem Ende des Corona-Lockdowns geht ein spürbares Aufatmen durch dieWiener Kulturlandschaft: Die Künstler freuen sich wieder aufzutreten – das Publikumfreut sich, Musik wieder live zu genießen. Mit vier Gratis-Platzkonzerten verleiht das Orchester der Vienna Imperial Philharmonics dieser Freude Ausdruck.

Dazu fährt ein kleines Ensemble mit einem Dutzend Musiker in einem Steyr Cabrio aus 1948 von einem musikgeschichtlich bedeutenden Platz der Wiener Altstadt zum nächsten.

Die geschichtsträchtigen Stationen der musikalischen "Frühlingstournee" am 23. Mai (Schlechtwetter-Ausweichtermin: 30. Mai):

• Musikverein (Musikvereinsplatz ab ca. 11 Uhr)

• Staatsoper (Opernring 2, ab ca. 12 Uhr)

• Stephansdom (Stephansplatz 3, ab ca. 13 Uhr)

• Stadtpark (Strauß-Denkmal, ab ca. 14 Uhr)

Auf dem Programm der jeweils ca. 30-minütigen Konzerte stehen Highlights der Wiener Klassik, darunter der "Frühlingsstimmenwalzer" von Walzerkönig Johann Strauß, Mozarts "Kleine Nachtmusik" und Schuberts "Ave Maria". Die musikalische Botschaft lautet: Feiern Sie mit, Musik und Frühling locken!

Die "Vienna Imperial Philharmonics" (kurz VIP) bestehen seit 2015 und gelten als eines der besten österreichischen Orchester für klassische und Filmmusik. Das Autobusunternehmen der Familie Gschwindl bietet seit Ende der 1920er-Jahre eine Vielzahl einschlägiger Dienstleistungen, darunter Oldtimer-Busfahrten.

